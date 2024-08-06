Израильские военные и поселенцы насильно переселяют палестинцев

Фото: iStock/Stadtratte
Израильские военные и еврейские поселенцы насильно выселяют из домов жителей провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Такие данные следуют из доклада «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF), передает РБК.
По данным организации, после атаки ХАМАС на Израиль в 2023 году израильские военные и еврейские поселенцы стали активно подвергать насилию палестинцев, живущих на Западном берегу.
По словам местных жителей, еврейские поселенцы разрушают их дома и сельскохозяйственные угодья, уничтожают мечети, а также солнечные батареи и системы водо- и электроснабжения. Кроме того, евреи убивают и крадут домашний скот и требуют палестинцев покинуть территорию. Побоям и угрозам подвергают даже детей.
Также палестинцы с трудом могут получить медицинскую помощь из-за ограничения движения, комендантского часа и блокпостов. Израильские военные часто изымают автомобили у сотрудников палестинского Минздрава, поэтому врачи не могут добраться до отдаленных населенных пунктов и проводить запланированные вакцинации.
Читайте также:
Трусливое убийство главы ХАМАС Хании ведет мир к катастрофе: хаос на Ближнем Востоке и глобальная война
Власти Армении признали Палестину суверенным государством
Испания официально признала Палестину как государство
По словам местных жителей, еврейские поселенцы разрушают их дома и сельскохозяйственные угодья, уничтожают мечети, а также солнечные батареи и системы водо- и электроснабжения. Кроме того, евреи убивают и крадут домашний скот и требуют палестинцев покинуть территорию. Побоям и угрозам подвергают даже детей.
«Поселенцы в военной форме каждые несколько дней переезжают на автомобилях и квадроциклах из деревни в деревню. Когда община пытается восстановить разрушенные строения, поселенцы мстят, усиливая насилие, включая поджоги домов и психические атаки. В нескольких населенных пунктах жители начали ходить группами по два-три человека, поскольку опасаются, что в одиночку ходить слишком опасно», — сообщают «Врачи без границ».
Также палестинцы с трудом могут получить медицинскую помощь из-за ограничения движения, комендантского часа и блокпостов. Израильские военные часто изымают автомобили у сотрудников палестинского Минздрава, поэтому врачи не могут добраться до отдаленных населенных пунктов и проводить запланированные вакцинации.
Читайте также:
Трусливое убийство главы ХАМАС Хании ведет мир к катастрофе: хаос на Ближнем Востоке и глобальная война
Власти Армении признали Палестину суверенным государством
Испания официально признала Палестину как государство
Элина Позднякова