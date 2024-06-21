Власти Армении признали Палестину суверенным государством

Фото: IStock/Yuliia Bukovska
Армения выражает свою приверженность принципам международного права и официально признает Государство Палестина, сообщает в своем докладе МИД республики.
В опубликованной декларации Армения сообщила о присоединении к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, призывающим к немедленному прекращению огня в Газе. Признавая независимость Палестины, республика подтверждает приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов.
Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестину 22 мая. В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих стран. 30 мая независимость признала Словения.
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«Мы убеждены, что только так можно гарантировать палестинцам и израильтянам реализацию своих законных устремлений», — изложено в документе.
Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестину 22 мая. В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих стран. 30 мая независимость признала Словения.
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Олег Дикий