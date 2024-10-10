Израильские ВВС нанесли удар по центру службы спасения в Ливане: есть погибшие

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Израильские военно-воздушные силы атаковали центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана, в результате чего погибли семь человек.
Об этом сообщили полевые источники РИА Новости. Согласно информации, удар пришелся по церковному залу, где находились спасатели. Атака произошла в округе Тира, и местные власти уже начали расследование обстоятельств инцидента.
Это событие произошло на фоне продолжающегося конфликта в регионе, и число жертв может увеличиться. Напомним, что ранее в Ливане также сообщали о большом количестве погибших с начала израильских ударов.
Ране сообщалось, что руководство движения ХАМАС сделало заявление насчет пленный израильтян. Оно заявило, что не видит смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа. Об этом РИА Новости сообщил представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа.
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Это событие произошло на фоне продолжающегося конфликта в регионе, и число жертв может увеличиться. Напомним, что ранее в Ливане также сообщали о большом количестве погибших с начала израильских ударов.
Ране сообщалось, что руководство движения ХАМАС сделало заявление насчет пленный израильтян. Оно заявило, что не видит смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа. Об этом РИА Новости сообщил представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа.
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Елена Перлова