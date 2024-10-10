Израильские ВВС нанесли удар по центру службы спасения в Ливане: есть погибшие

«Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — подчеркнул он.

Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Кадыров отметил, что среди молодежи есть категория граждан, которые игнорируют законы.Также он добавил, что такая мера будет оправдана на фоне формирования нового полка численностью 2,5 тысячи человек. Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову проконтролировать этот процесс.Напомним, что глава Чечни активно поддерживает российские вооруженные силы и ранее передал 100 автомобилей для нужд СВО.