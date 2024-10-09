Захарова прокомментировала удар Израиля по жилому дому в сирийском Дамаске

Видео: официальный Telegram-канал Марии Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар Израиля по сирийскому Дамаску, который произошёл вечером 8 октября. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что Израиль нанёс ракетный удар по многоэтажному жилому дому в густонаселённом районе Дамаска, грубо нарушив тем самым суверенитет Сирии.
По сведениям местных властей, в результате атаки погибли семь мирных жителей, в числе которых были дети и женщины. Ещё 11 человек пострадали. Работы над разбором завалов продолжаются.
Захарова заявила, что Россия решительно осуждает действия Израиля. Кто бы ни был изначальной целью этого удара, он пришёлся по жилой застройке и привёл к гибели мирных граждан.
Дипломат возмутилась, что теперь такие действия уже являются привычными и регулярно применяются против Сирии, Ливана и сектора Газа.
В связи с произошедшим, продолжила Захарова, российская сторона вновь призывает Израиль уважать суверенитет государств и соблюдать базовые нормы международного права.
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По сведениям местных властей, в результате атаки погибли семь мирных жителей, в числе которых были дети и женщины. Ещё 11 человек пострадали. Работы над разбором завалов продолжаются.
Захарова заявила, что Россия решительно осуждает действия Израиля. Кто бы ни был изначальной целью этого удара, он пришёлся по жилой застройке и привёл к гибели мирных граждан.
Дипломат возмутилась, что теперь такие действия уже являются привычными и регулярно применяются против Сирии, Ливана и сектора Газа.
В связи с произошедшим, продолжила Захарова, российская сторона вновь призывает Израиль уважать суверенитет государств и соблюдать базовые нормы международного права.
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Анастасия Чинкова