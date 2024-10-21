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Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута

21 октября 2024, 00:26
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Самолеты израильских ВВС атаковали южные пригороды Бейрута не менее трех раз. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.


Авиаудары были нанесены по району Харет-Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. Тем временем телеканал «Аль-Джавид» сообщил, что ЦАХАЛ нанес серию ударов по зданиям, принадлежащим связанной с «Хезболлой» финансовой организации «Кард Аль-Хасан». Под ударами оказались два объекта организации в городах Баальбек и Хермель.

Ранее, в воскресенье, 20 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о планах атаковать экономические объекты «Хезболлы» в Бейруте и других частях Ливана.

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#израиль
#хезболла
#ливан
#цахал
ЦАХАЛ ударила по финансовым зданиям «Хезболлы»
20 октября 2024, 23:28

Фото: istockphoto/butenkow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по зданию финансовой организации «Кард Аль-Хасан», которая связана с «Хезболлой». Об этом инциденте сообщает телеканал «Аль-Джадид».
Отмечается, что ударам подверглись два объекта организации в городах Баальбек и Хермель. Более подробная информация не приводится.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что ливанская «Хезболла» выпустила по территории страны 360 артиллерийских снарядов. Около 220 из этих снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

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#цахал
#хезболла
#удар
#финансы
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Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов пленными
20 октября 2024, 23:15

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна за содействие в обмене пленными с Украиной. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными», – заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ присутствовал на неформальных переговорах с Путиным в кроссовках, а в декабре и июне 2023 года он предстал перед российским лидером в подобной спортивной обуви.

Аль Нахайян, прибывший в Москву с официальным визитом, как ожидается, примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

20 октября президент ОАЭ проехал по российской столице на черном автомобиле премиум-класса Aurus в сопровождении мотоциклов.

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#владимир путин
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Большинство молдаван проголосовали против вхождения в Евросоюз
ЦИК: 58% молдаван проголосовали против вступления в ЕС
20 октября 2024, 23:07

Фото: istock/punkty

Большинство граждан Молдавии проголосовали против членства в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные результаты Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны.
После обработки 20,55% протоколов 58,09% проголосовавших на референдуме высказались против членства в ЕС, а 41,31% – за него.

Ранее стало известно, что проголосовавшие на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС выстроились в огромную очередь перед посольством Молдавии в Москве.

До этого Центральная избирательная комиссия Молдовы признала законность президентских выборов и референдума о членстве в ЕС.

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#выборы
#молдавия
#ес
#президент
#цик
#москва
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Предсмертные кадры с камеры латинского наемника ВСУ показали в сети
RT показал посмертное видео с камеры латинского наемника под Часов Яром
20 октября 2024, 23:07

Фото: istock/gorodenkoff

Видео, снятое на камеру латиноамериканского наемника, который сражался на стороне ВСУ под Часовым Яром, появилось в сети после его гибели. Этот материал опубликовал военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале RT.
Наемника и его товарищей убили бойцы 200-й бригады Южной группировки ВС России, сообщает RT.

На записи видно, как наемники в окопе оказывают помощь раненому товарищу, а затем бегут через лес. Один из них благодарит Бога, что граната, упавшая рядом, лишь ранила его руку и ногу.

Наемник на испанском рассказывает, что рядом с ним взорвалась граната, которая могла бы превратить его в месиво. Его штаны в этот момент пропитаны кровью.

Также на видео запечатлена неудачная попытка штурма, закончившаяся бегством в блиндаж. В итоге все латиноамериканцы были убиты бойцами 200-й бригады Южной группировки ВС РФ.

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#всу
#наемники
#спецоперация
#сво
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В РФ продлили голосование на выборах президента Молдавии
Посольство продлило голосование на выборах президента Молдавии на два часа
20 октября 2024, 22:48

Флаг Молдовы. Фото: istock/NatanaelGinting

В России продлили время голосования на выборах президента Молдавии и еврореферендуме на два часа — до 23:00 по московскому времени. О решении объявило 20 октября посольством Молдавии в Москве. В самой Молдавии участки закрылись.
«Участки должны были работать до 21:00. Теперь они будут открыты до 23:00 по московскому времени», — цитирует сотрудника посольства ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотни избирателей стояли в очереди у молдавского посольства в Москве с 6 утра. Очередь из желающих проголосовать на выборах президента Молдавии и референдуме по ЕС у посольства в Москве не сократилась к вечеру. Люди боялись, что молдавские власти учтут голос каждого.

В воскресенье, 20 октября, проходят выборы президента Молдавии и референдум по евроинтеграции страны. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии признали выборы президента и еврореферендум состоявшимися, так как явка превысила необходимый порог.

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#выборы
#цик
#страны
#референдум
#явка
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#ес
#молдавия
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Путин принял президента ОАЭ Аль Нахайяна в Ново-Огарёво
Путин провел неформальную встречу с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
20 октября 2024, 22:34

Владимир Путин и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайян. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Об этом сообщает сайт Кремля 20 октября.
«Ваше Высочество, я очень рад вас видеть. В ходе сегодняшнего, ещё раз повторю – неформального, общения у нас будет возможность поговорить по всем интересующим нас вопросам», — поприветствовал Путин Аль Нахайяна

Официальная часть визита президента ОАЭ в Россию начнется 21 октября. На переговорах планируется обсудить развитие российско-эмиратских отношений, а также актуальные международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«Очень много тем и вопросов, которые мы совместно с вами обсудим сегодня, например, это Ближний Восток, я надеюсь, что мы сегодня с вами обсудим более детально», — цитирует Кремль Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.

Кроме того, Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС в Казани.

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#оаэ
#встреча
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«Отдай просто Европу России»: историк раскрыл разговор Ельцина и Клинтона
Spiegel: Ельцин просил Клинтона передать Москве контроль над Европой
20 октября 2024, 22:16

Борис Ельцин и Бил Клинтон. Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скьянна в своей новой книге о немецкой политике рассказал о разговоре между экс-президентами России и США — Борисом Ельциным и Билом Клинтоном. В частности в 1999 году Ельцин попросил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе.
Историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скьянна в своей новой книге о немецкой политике рассказал о разговоре между экс-президентами России и США — Борисом Ельциным и Билом Клинтоном. В частности в 1999 году Ельцин попросил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе.

Скьянна изучил множество документов, которые до сих пор были недоступны для исследователей. Он использовал материалы из Федерального архива, Архива христианских демократов, а также американские и британские источники.

Это были депеши германского посольства в Москве, стратегические документы из канцелярии федерального канцлера, комментарии к переговорам Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера с Биллом Клинтоном.

Документы последних лет правления Меркель пока недоступны для изучения. Но Der Spiegel приводит цитаты из книги о разговоре Ельцина и Клинтона.
— У меня просьба. Отдай просто Европу России. США не в Европе. О Европе должны заботиться европейцы, — сказал тогдашний российский президент.
— Не думаю, что европейцам это понравится, — якобы ответил Клинтон.
«Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва в Европе, и мне это нравится. Ты можешь заниматься безопасностью других стран. Я возьму Европу и позабочусь о ее безопасности — не я лично, но Россия». Билл, я серьезно», — якобы ответил первый президент РФ.

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#книги
#документы
#история
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Песков раскрыл, связана ли с Путиным отмена поездки главы Бразилии на БРИКС
Песков: отказ главы Бразилии ехать на БРИКС не связан с решением Путина по G20
20 октября 2024, 21:49

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена поездки бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС в Казани не связана с решением российского лидера Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Бразилии. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли отказ Лула да Силвы от присутствия на саммите БРИКС быть связан с отказом Путина ехать на саммит G20, Песков заявил, что нет, в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти».

Ранее сообщалось, что бразильский президент отменил поездку в Россию на саммит БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября. Причиной такого решения стали медицинские показания. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#бразилия
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#брикс
#казань
#дмитрий песков
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США предоставят $5 млн на борьбу с коррупцией на Украине
20 октября 2024, 21:35

Фото: iStock/Andrii Atanov

Замгоссекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея в ходе посещения Киева объявила о выделении пяти миллионов долларов в качестве гранта на борьбу с коррупцией на Украине. Об этом сообщается в письменном заявлении, которое опубликовала пресс-служба Госдепа США.
Из документа следует, что Зея посетила украинскую столицу 18 октября. В ходе поездки она объявила о трёх новых финансируемых инициативах. Так, бюро внешнеполитического ведомства США по вопросам борьбы с международной торговлей наркотиками и правоохранительным делам совместно с британской организацией Institute for War and Peace Reporting предоставило пять миллионов долларов. Средства должны быть потрачены на повышение прозрачности и подотчётности правительства путём оказания поддержки организациям гражданского общества и журналистам, вносящим большой вклад в борьбу с коррупцией.

Также по линии Госдепа выделяются два миллиона долларов для Международной организации по миграции. Она будет оказывать поддержку украинцам. Ещё два миллиона долларов поступили на реализацию программы ООН по улучшению положения женщин на Украине.

В время пребывания на Украине Зея встретилась с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции – министром юстиции Ольгой Стефанишиной, министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой, а также с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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