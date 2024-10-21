Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута

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Самолеты израильских ВВС атаковали южные пригороды Бейрута не менее трех раз. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Авиаудары были нанесены по району Харет-Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. Тем временем телеканал «Аль-Джавид» сообщил, что ЦАХАЛ нанес серию ударов по зданиям, принадлежащим связанной с «Хезболлой» финансовой организации «Кард Аль-Хасан». Под ударами оказались два объекта организации в городах Баальбек и Хермель.
Ранее, в воскресенье, 20 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о планах атаковать экономические объекты «Хезболлы» в Бейруте и других частях Ливана.
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