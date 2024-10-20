ЦАХАЛ ударила по финансовым зданиям «Хезболлы»

Фото: istockphoto/butenkow
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по зданию финансовой организации «Кард Аль-Хасан», которая связана с «Хезболлой». Об этом инциденте сообщает телеканал «Аль-Джадид».
Отмечается, что ударам подверглись два объекта организации в городах Баальбек и Хермель. Более подробная информация не приводится.
Ранее ЦАХАЛ сообщил, что ливанская «Хезболла» выпустила по территории страны 360 артиллерийских снарядов. Около 220 из этих снарядов пересекли ливано-израильскую границу.
Читайте также:
ХАМАС будет держать в тайне кандидатуру нового лидера движения
Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар
NNA: ВВС Израиля нанесли два мощных удара по Бейруту
Александр Климов