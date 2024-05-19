Израильский чиновник пригрозил подать в отставку из-за войны в Газе

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Если к 8 июня Израиль не утвердит чёткий план по войне в секторе Газа, израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц грозится подать в отставку.
«Чтобы мы могли бороться плечом, военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведет к реализации шести стратегических целей национального значения», — заявил Ганц, выступая на специально созванной конференции.
Парламентарий заявил, что намерен покинуть правительство Биньямина Нетаньяху, если к этой дате не будет утверждён чёткий план действий.
7 октября 2023 года Израиль объявил ХАМАС войну, назвав операцию «Железные мечи». Боевые действия были инициированы в ответ на вторжение палестинских боевиков на территорию Израиля, при котором погибло около 1200 мирных жителей.
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Евгения Парфентьева