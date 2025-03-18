Израильский обстрел сектора Газа во вторник привел к гибели свыше 200 человек

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Более 200 человек погибли в результате массового обстрела сектора Газа со стороны Израиля в ночь на 18 марта. Об этом власти анклава рассказали каналу Al Aqsa.
«Более 200 погибших в результате обстрелов оккупацией различных районов сектора», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 18 марта Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа. О решении премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху возобновить операцию против членов ХАМАС сообщило издание Axios.
Как оказалось, Израиль заранее предупредил США о намерении возобновить боевые действия в секторе Газа. С 19 января по 1 марта между сторонами действовал режим прекращения огня.
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Иван Мусатов