В Израиле террористы взорвали три автобуса, перепутав время AM и PM

«Три автобуса взорвались в Израиле. Пассажиров внутри не было. Предварительно, случившееся — террористический акт», — пишут в telegram-канале.

Происшествие случилось в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива. Еще два взрывных устройства удалось обнаружить в пустых транспортных средствах в Бат-Яме и Холоне. Всем водителям автомобилей в районе ЧС дали распоряжение проверить свои машины на наличие бомб.Предполагается, что изначально теракт должен был состоится завтра в 9 утра во время. Подозреваемые неправильно установили таймер, так как перепутали время AM и PM (AM — c 0:00 до 12:00, PM — с 12:00 до 0:00).В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела Таможенники задержали жителя Белоруссии, пытавшегося провести в РФ 140 кг гашиша Внучка бывшего мэра Самары Тархова, убившая его ради имущества, перестала говорить из-за стресса