Нетаньяху приказал начать операцию в Палестине после теракта в Тель-Авиве

Фото: iStock/CatEyePerspective
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал начать крупную контртеррористическую операцию на территории Палестинской автономии после взрывов автобусов в Тель-Авиве. Об этом заявили в канцелярии главы израильского правительства.
«Нетаньяху провел экстренное совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы Общей службы безопасности и комиссара полиции. По итогам встречи он поручил Армии обороны Израиля начать активные действия в Иудее и Самарии для ликвидации террористических угроз», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.
Помимо этого Нетаньяху потребовал усилить меры безопасности в городах страны для предотвращения террористических атак.
Напомним, что в ночь 20 февраля в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива, произошел подрыв трех автобусов. По словам представителя полиции Израиля майора Михаила Зингерман, данный акт говорит о подготовке к крупному теракту.
Читайте также:
В Калужской области крупный пожар на заводе по переработке пластика
Вертолет санавиации терпит крушение в Ставрополе
Таможенники задержали жителя Белоруссии, пытавшегося провести в РФ 140 кг гашиша
Иван Мусатов