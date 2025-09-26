Сийярто: Зеленский начинает сходить с ума из-за «венгерофобии»

26 сентября 2025, 22:00

Владимир Зеленский

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал «терять рассудок» из-за усилившихся антивенгерских настроений. Его слова приводит РИА Новости.





Сийярто отметил, что в Киеве якобы распространяются абсурдные обвинения в адрес Будапешта, включая предположения о том, что беспилотники, замеченные в украинских приграничных районах, могли быть венгерскими и проводили разведку промышленных объектов.





«Зеленский страдает венгерофобией и, похоже, начинает сходить с ума от неё. Подобные заявления абсурдны и вредны», — заявил глава МИД Венгрии.