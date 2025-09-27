Трамп заявил, что открыт к снятию ограничений на удары вглубь России

27 сентября 2025, 08:30

WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары оружием США вглубь РФ

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве.