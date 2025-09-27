Трамп заявил, что открыт к снятию ограничений на удары вглубь России
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве.
Издание сообщает, что Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить Киеву ракеты большой дальности и разрешить их использование для ударов по территории России. Хотя Трамп не возражал против такой возможности, он не принял окончательного решения.
По информации WSJ, на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби. Именно эти два чиновника заблокировали использование ракеты ATACMS с весны 2025 года.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
