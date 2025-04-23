Известен подробный план Трампа по миру на Украине

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На встрече в Лондоне США предоставят мирный план по конфликту Украине, состоящий из семи пунктов. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
В первых двух пунктах американские власти предлагают немедленно ввести режим прекращения огня и приступить к мирным переговорам. Третьим в списке идет предложение об отказе Украины от членства в НАТО при сохранении возможности вступить в ЕС. Четвертый пункт говорит о признании Крыма российской территорией.
В пятом пункте США заявляют, что де-факто признают ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области территориями РФ. Шестым в списке идет соглашение о том, что Вашингтон и Киев заключат сделку по редкоземельным ресурсам. В седьмом пункте заявляется о нормализации отношений между США и Россией, а еще снятие антироссийских санкций и сотрудничество стран в энергетической сфере. К тому же план подразумевает, что Штаты будут контролировать Запорожскую АЭС.
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В пятом пункте США заявляют, что де-факто признают ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области территориями РФ. Шестым в списке идет соглашение о том, что Вашингтон и Киев заключат сделку по редкоземельным ресурсам. В седьмом пункте заявляется о нормализации отношений между США и Россией, а еще снятие антироссийских санкций и сотрудничество стран в энергетической сфере. К тому же план подразумевает, что Штаты будут контролировать Запорожскую АЭС.
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Иван Мусатов