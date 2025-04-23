NYT: Рубио и Уиткофф отменил поездку в Лондон после заявлений Зеленского о Крыме

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Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф отменили свой визит в Лондон после заявлений Владимира Зеленского о Крыме. Об этом сообщает The New York Times.
«Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине», — говорится в сообщении.
На переговоры в Лондон по урегулированию конфликта поедет только американский спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог. Причиной отказа Рубио является то, что недавно Владимир Зеленский категорически отверг предложение о признании Крыма территорией РФ. При этом причина отказа Уиткоффа неизвестна.
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Иван Мусатов