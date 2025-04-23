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NYT: Рубио и Уиткофф отменил поездку в Лондон после заявлений Зеленского о Крыме

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф отменили свой визит в Лондон после заявлений Владимира Зеленского о Крыме. Об этом сообщает The New York Times.
«Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине», — говорится в сообщении.

На переговоры в Лондон по урегулированию конфликта поедет только американский спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог. Причиной отказа Рубио является то, что недавно Владимир Зеленский категорически отверг предложение о признании Крыма территорией РФ. При этом причина отказа Уиткоффа неизвестна.

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Известен подробный план Трампа по миру на Украине
The Telegraph: США предоставят в Лондоне мирный план по Украине из семи пунктов
23 апреля 2025, 05:06

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

На встрече в Лондоне США предоставят мирный план по конфликту Украине, состоящий из семи пунктов. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
В первых двух пунктах американские власти предлагают немедленно ввести режим прекращения огня и приступить к мирным переговорам. Третьим в списке идет предложение об отказе Украины от членства в НАТО при сохранении возможности вступить в ЕС. Четвертый пункт говорит о признании Крыма российской территорией.

В пятом пункте США заявляют, что де-факто признают ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области территориями РФ. Шестым в списке идет соглашение о том, что Вашингтон и Киев заключат сделку по редкоземельным ресурсам. В седьмом пункте заявляется о нормализации отношений между США и Россией, а еще снятие антироссийских санкций и сотрудничество стран в энергетической сфере. К тому же план подразумевает, что Штаты будут контролировать Запорожскую АЭС.

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Axios: Киев обсудит в Лондоне 30-дневное перемирие вместо плана мира
23 апреля 2025, 04:15

Фото: iStock/Silent_GOS

Киев будет обсуждать в Лондоне 30-дневное перемирие с РФ вместо плана мира, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Axios.
«За последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — рассказал порталу анонимный источник из американских политических кругов.

Ранее депутат Юрий Нестеренко предположил, что Дональд Трамп предложит нечто неожиданное в своем мирном плане по украинскому конфликту. Некоторые из вариантов могут удивить даже западное сообщество.

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Во Франции генералы просят раскрыть информацию о военных страны на Украине
23 апреля 2025, 04:13

Фото: iStock/SimonLukas

Сотни бывших военных и 26 генералов направили письмо спикерам парламента Франции, в котором просят раскрыть информацию о нахождении солдат страны на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил в эфире радио Sud Radio глава ассоциации Place d'Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак, авторы письма требуют обеспечить парламентское голосование по вопросу дальнейшего нахождения французских военных в зоне боевых действий.

«Наша ассоциация не является автором данного текста, его подготовила группа военных, среди которых 26 генералов. Place d’Armes лишь валидировала и поддержала их призыв, разместив его на своем сайте, где есть возможность поставить под ним подпись», — объяснил Фабре-Бернадак.

Данный запрос поддержали более двух тысяч солдат и 26 генералов.

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WP: США закрыли группу по преступлениям России на Украине
23 апреля 2025, 03:04

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

В США упразднена межведомственная группа по якобы преступлениям России на Украине. Об этом сообщает Washington Post.
«В ходе ранее не сообщавшегося шага была упразднена должность координатора, которая была предусмотрена законом и которая подразумевала сбор разведданных по всем госагентствам о зверствах России, совершенных на Украине. По словам трех нынешних и бывших официальных лиц, межведомственная рабочая группа во главе с этим координатором также была расформирована», — пишет издание.

Ранее стало известно, что рейтинг президента США Дональда Трампа достиг минимума с момента второго избрания на пост главы страны. Данные свидетельствуют о том, что уровень поддержки политика снижается постепенно с каждым месяцем. По мнению экспертов, все из-за преследования слишком либеральных, по его мнению, университетов.

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В Германии власти могут выгнать посла РФ с церемонии к 80-летию Победы
Bild: в Германии власти могут выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы
23 апреля 2025, 00:27

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

В Германии власти федеральной земли Бранденбург могут выдворить российского посла в ФРГ Сергея Нечаева с церемонии, посвященной 80-летию победы в ВОВ. Об этом сообщает Bild.
«Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах. Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил - в тесном сотрудничестве с силами безопасности!», — заявил изданию директор Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль.

Ранее немецкий МИД распорядился не высылать приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, которые пройдут в рамках 80-й годовщины победы над нацистской Германией. При этом посольство РФ ответило, что представительству не нужно особое приглашение, чтобы почтить память советских воинов.

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