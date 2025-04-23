Axios: Киев обсудит в Лондоне 30-дневное перемирие вместо плана мира

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Киев будет обсуждать в Лондоне 30-дневное перемирие с РФ вместо плана мира, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Axios.
«За последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — рассказал порталу анонимный источник из американских политических кругов.
Ранее депутат Юрий Нестеренко предположил, что Дональд Трамп предложит нечто неожиданное в своем мирном плане по украинскому конфликту. Некоторые из вариантов могут удивить даже западное сообщество.
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