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Депутат Нестеренко: Трамп предложит что-то неожиданное в мирном плане по Украине

Дональд Трамп: (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Дональд Трамп: (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что президент США Дональд Трамп может предложить что-то неожиданное в своем мирном плане по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное, в том числе, для западного сообщества», — сказал Нестеренко агентству.

Помимо этого президент может потребовать от властей Украины пойти на уступки в ходе переговорного процесса. Это Трамп аргументирует необходимостью прекратить кровопролитие на поле боя.

Ранее Владимир Зеленский заявил о важности установить режим постоянного прекращения огня. Глава киевского режима сказал это после окончания пасхального перемирия.

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Боец Альфа: в Калиново мобилизованные солдаты ВСУ почти не сопротивлялись
22 апреля 2025, 23:42

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Неопытные мобилизованные солдаты украинской армии практически не сопротивлялись при освобождении Калиново в ДНР. Об этом рассказал командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Альфа».
«На мой взгляд, это знаете, у них (ВСУ) нет народа. На мой взгляд, это так. Почему? Сейчас видно, что этот человек (украинский солдат) приведен с улицы, у него нет понятия, что такое армия, что такое война, как правильно вести себя. То есть они почти не оказывали сопротивления нам», — делиться военный с РИА Новости.

«Альфа» отметил, что численность украинских солдат на момент 2023 года была намного больше. К тому же тогда на первой линии обороны ВСУ чаще встречались иностранные наемники.

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Политолог назвал стратегический провал Германии
Политолог Андреев: выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН стало провалом ФРГ
22 апреля 2025, 22:49

Фото: iStock/JARAMA

Выдвижение действующей главы МИД Германии Анналены Бербок на пост главы Генассамблеи (ГА) ООН — это стратегический провал ФРГ, заявил политолог, эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев. По его мнению, страны Глобального Юга видят политика как идеологическую активистку с «евроглобалистскими» взглядами.
«В этой ситуации можно говорить скорее о тотальном репутационном кризисе Германии, который Анналена Бербок олицетворяет с момента своего прихода в кабинет министров. Решение выдвинуть ее на пост председателя Генассамблеи ООН — очередной стратегический провал, который может лишить ФРГ шансов получить непостоянное место в Совбезе ООН», — отметил аналитик в беседе с «Известиями».
В то же время в Госдуме оценили другое крупное политическое событие — возможное признание Крыма частью России для США. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Дмитрий Белик пояснил, что такое решение может стать пробным вариантом для будущих шагов. По его словам, в будущем Вашингтон сможет воспользоваться этим при присоединении Гренландии.
«Официальное признание Штатами Крыма российским будет означать здравый и объективный взгляд на сложившиеся реалии. Что же касается признания новых регионов, то пока об этом говорить преждевременно. Вашингтон в ситуации с Крымом делает пробные шаги, в том числе оценивая, как к его инициативам отнесутся в ЕС», — считает парламентарий.
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Политолог объяснил перевооружение Скандинавии
Политолог Фельдман: Скандинавия перевооружается из-за наиболее сильной русофобии
22 апреля 2025, 22:47

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Скандинавские страны решили объединиться в вопросе перевооружения, так как этот регион занимает наиболее русофобскую позицию в Европе. Об этом заявил политолог Павел Фельдман, комментируя сообщения о том, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания активно перевооружаются «из-за стремления противостоять России, а также в связи с неопределенными гарантиями безопасности со стороны США».
«Исторически скандинавские страны занимают наиболее русофобскую позицию в Европе. Они всерьез полагают, что Балтийский регион в ближайшей перспективе станет ареной боевых действий между Россией и НАТО. В условиях постепенного отстранения США от проблем европейской безопасности скандинавы решили научиться самостоятельно защищать себя», — пояснил аналитик в разговоре с «Известиями».
Тем временем политолог Константин Блохин объяснил, с чем связано заявление Эстонии об опасности разморозки российских активов. В беседе с RT эксперт напомнил, что помощь киевскому режиму дорого обходится странам Евросоюза. По его словам, данное высказывание служит алармизмом перед переговорами РФ и США.
«Это заявление сделано для того, чтобы ЕС не размораживал наши активы. Потому что тогда финансовое бремя (поддержки Украины. — прим.ред) ляжет на их плечи. Очевидно, что Украина дорого обходится. Плюс тут генетическая русофобия — чтобы ни то чтобы нормализации, возврата к более-менее нейтральному не было», — считает он.
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Разведка США признала превосходство российской армии
Pravda.Ru: в США признали, что конфликт на Украине может перейти в ядерную войну
22 апреля 2025, 22:41

Фото: iStock/Evgeny555

Разведывательное сообщество США опубликовало доклад под названием «Ежегодная оценка угроз 2025 года», в котором заявило об экономических и военных успехах России, способных угрожать мощи и глобальным интересам Вашингтона. В документе отмечается, что конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну с потенциальным применением ядерного оружия.
«Обострившаяся и затянувшаяся политико-военная напряженность между Москвой и Вашингтоном в сочетании с растущей уверенностью России в своем превосходстве на поле боя и оборонно-промышленной базе, а также возросшим риском ядерной войны создают как неотложность, так и сложности для усилий США по доведению войны до приемлемого завершения», — приводит Pravda.Ru текст доклада.
Вместе с тем военный эксперт Алексей Леонков оценил возможное разоружение Германией собственной армии, чтобы поставить на Украине 30% авиационной и сухопутной техники. В беседе с «Известиями» аналитик отметил, что, если Берлин решится на подобное, это будет нонсенс. По его словам, ФРГ в таком случае придется расстаться с 700 единицами военной техники.
«У Германии мобилизационные резервы остались почти без техники. И речь идет уже о регулярной армии. И в тех заявлениях, которые транслировала Германия, в лице, например, [главы минобороны ФРГ Бориса] Писториуса, что нужно готовиться к войне, разоружение собственной регулярной армии выглядит как некий нонсенс, парадокс», — поделился эксперт.
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В ГД оценили «согласие» Киева на потерю 20% территорий

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В Совфеде ответили на призывы Европы отказаться от посещения парада Победы в Москве
Сенатор Климов: никакие документы ЕС не запрещают посещать парад Победы в Москве
22 апреля 2025, 22:35

Фото: iStock/Goroda

Никакие документы Евросоюза не предполагают запрет суверенных решений независимых государств, потому призывы европейских чиновников отказаться от посещения парада Победы в Москве являются произволом. Об этом заявил сенатор Андрей Климов.
По его словам, те страны, которые подчинятся подобным требованиям, в будущем «пожалеют». Те же, кто решит пойти против запрета, наоборот, покажут, что достойны быть представителями стран, освобожденных от фашизма.

Он также отметил, что такие запреты демонстрируют идеологию нацизма.
«Про идеологию нацизма даже без этих запретов и заявлений всё давно ясно, потому что именно эта публика заставляет каждый год голосовать против российских предложений об осуждении героизации нацизма», — подчеркнул он в беседе с RT.
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