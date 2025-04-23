Депутат Нестеренко: Трамп предложит что-то неожиданное в мирном плане по Украине

Дональд Трамп: (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что президент США Дональд Трамп может предложить что-то неожиданное в своем мирном плане по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное, в том числе, для западного сообщества», — сказал Нестеренко агентству.
Помимо этого президент может потребовать от властей Украины пойти на уступки в ходе переговорного процесса. Это Трамп аргументирует необходимостью прекратить кровопролитие на поле боя.
Ранее Владимир Зеленский заявил о важности установить режим постоянного прекращения огня. Глава киевского режима сказал это после окончания пасхального перемирия.
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