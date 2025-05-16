Мединский оценил результаты переговоров с Украиной в Стамбуле

Владимир Мединский (фото: medinskiy.ru)
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил об удовлетворённости результатом переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.
В беседе с журналистами политик подчеркнул, что российская сторона готова к продолжению контактов.
Мединский также подтвердил ранее распространяемую украинскими СМИ информацию о готовности России и Украины произвести крупнейший за время СВО обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
Глава делегации России добавил, что нынешние переговоры с Украиной завершились, однако они будут продолжены. В настоящее время стороны выясняют нюансы соглашения о будущем прекращении огня.
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Мединский также подтвердил ранее распространяемую украинскими СМИ информацию о готовности России и Украины произвести крупнейший за время СВО обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
Глава делегации России добавил, что нынешние переговоры с Украиной завершились, однако они будут продолжены. В настоящее время стороны выясняют нюансы соглашения о будущем прекращении огня.
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Анастасия Чинкова