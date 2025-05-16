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Глава киевского режима Владимир Зеленский старается затянуть или сорвать переговоры с РФ. Таким мнением поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Депутат уверен, что подобная стратегия Владимира Зеленского позволит Украине переложить всю ответственность за срыв диалога на Россию. Чепа обратил внимание, что Киев предпринимал попытки привлечь к процессу Францию и Великобританию, которые активно поддерживают продолжение конфликта, но США воспротивились этому перед встречей стран Североатлантического альянса.
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«Интерес Зеленского — как можно дольше затянуть этот процесс, по возможности сорвать его, по возможности обвинить в этом Россию, как было и в 2022 году. На переговорах будет присутствовать Марко Рубио (госсекретарь США) как некий наблюдатель. Украина пыталась протащить и европейские страны — Францию и Великобританию», — выразил свое мнение депутат в разговоре с NEWS.ru.
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Ольга Енгалычева