Стало известно, на каком языке велись переговоры между РФ и Украиной

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Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
«У делегации Украины есть переводчик, однако беседа с представителями России проходила на русском языке», — говорится в сообщении.Напомним, переговоры конфликтующих сторон должны были состояться накануне, однако были перенесены на 16 мая. Перед началом встречи с российскими представителями делегация Украины встретилась с переговорщиками из США и Турции. На начальной стадии переговоров участвует турецкая сторона.
По последним данным, переговоры между делегациями уже завершились. Они продлились порядка двух часов.
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Элина Позднякова