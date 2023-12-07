Брянская школьница, расстрелявшая одноклассников, планировала поджечь школу

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14-летняя Алина кроме расстрела одноклассников планировала поджог школы.
В рюкзаке школьницы нашли бутылку с растворителем, спички и зажигалки. С собой у восьмиклассницы было ружьё «Бекас» и два ножа, один из которых она спрятала в носке. А в тетрадке девочка написала, что ей очень нужно встретиться с каким-то другом.
Напомним, сегодня утром ученица 8 класса гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. Сообщение о ЧП в учебном заведении поступило в 9:15. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления. Здание гимназии оцепили, все ученики и работники были экстренно эвакуированы.
«МК.РУ» пишет, что в последние два дня её дочь Алина почти не разговаривала и не отвечала ни на какие вопросы. Но школьница и раньше была молчаливой, рассказывает мать.
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Напомним, сегодня утром ученица 8 класса гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. Сообщение о ЧП в учебном заведении поступило в 9:15. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления. Здание гимназии оцепили, все ученики и работники были экстренно эвакуированы.
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Мария Фирсова