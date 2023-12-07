«Выстрелила в спину»: за что школьница открыла стрельбу по одноклассникам в Брянске

В одной из гимназий Брянска произошла стрельба. Восьмиклассница пронесла в школу охотничье ружье, из которого открыла огонь по сверстникам. Чем закончилась кровавая расправа над одноклассниками, как виновница смогла пронести оружие в школу и что стало причиной трагедии, читайте в материале «Радио 1».