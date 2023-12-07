«Выстрелила в спину»: за что школьница открыла стрельбу по одноклассникам в Брянске

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В одной из гимназий Брянска произошла стрельба. Восьмиклассница пронесла в школу охотничье ружье, из которого открыла огонь по сверстникам. Чем закончилась кровавая расправа над одноклассниками, как виновница смогла пронести оружие в школу и что стало причиной трагедии, читайте в материале «Радио 1».
Что произошло в гимназии Брянска 7 декабря 2023 года
Ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. По словам учителя, слова которого приводит ИА «Регнум», 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.
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В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
Задержан отец, устроившей стрельбу в брянской школе ученицы
Отца ученицы, открывшей стрельбу в брянской гимназии, задержали силовики. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
На допросе мужчина рассказал, что его дробовик «Бекас-3» хранился в металлическом шкафу под замком, и как дочь могла завладеть ключом и взять оружие, он не знает. Он также утверждает, что не видел, как 14-летняя уходила из дома.
Оказалось, что у восьмиклассницы, устроившей кровавую бойню в школе, есть сестра-близнец, которая находилась в том кабинете, где произошли события. Она настаивает, что о планах сестры ей не было известно.
Что могло стать причиной трагедии в брянской гимназии
Трагедия в брянской школе могла произойти из-за халатного отношения к хранению огнестрельного оружия. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он также напомнил, что прежде в России была установлена ответственность за небрежное хранение оружия, повлекшие тяжкие последствия.
По информации телеграм-канала Mash, в брянской гимназии были проблемы с пропускной системой. Действие последнего договора учебного учреждения с охранной организацией прекратилось 30 ноября. Руководство школы отказалось давать комментарии по этому поводу.
Рамок металлоискателя при входе в гимназию установлено не было. Ручным металлодетектором охранник не проверял содержимое рюкзаков учащихся, поэтому Алина беспрепятственно пронесла ружье в школу в тубусе для бумаг.
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По версии следствия, стрельба в школе могла произойти из-за конфликта с одноклассниками. Об этом агентству ТАСС рассказали в правоохранительных органах. Телеграм-каналы сообщают, что 14-летняя Алина возможно хотела расправиться только со своей погибшей одноклассницей, а остальные пострадали случайно.
По некоторым данным, конфликт между подростками произошел из-за одноклассника, в которого обе девочке были влюблены.
Сверстники отзываются о девочке как скрытной и тихой. Она не была зарегистрирована в социальных сетях и не общалась с одноклассниками.
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Анастасия Крестьянова