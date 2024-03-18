«Известия»: Голосование на выборах президента РФ завершилось

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Голосование на выборах президента РФ завершилось, последними закрылись избирательные участки в Латинской Америке, сообщает 18 марта газета «Известия». Участки, расположенные в российских диппредставительствах в Гватемале, Коста-Рике, Мексике и Никарагуа, закрылись в 20:00 по местному времени (05:00 мск).
Ранее стало известно, что президенты Никарагуа и Венесуэлы одними из первых поздравили Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства.
Как заявил МИД Венесуэлы, лидер боливарианской республики Николас Мадуро от имени всего венесуэльского народа поздравил президента России «с триумфом». Он выразил признание «славному русскому народу за глубокую приверженность демократии, которая выразилась в масштабном участии в выборах».
Президент Никарагуа Даниэль Ортега также назвал победу Путина триумфом, добавив, что это происходит во времена насилия и нестабильности в мире, и рассматривается как вклад в то, чтобы «продолжать в лучших условиях создание будущего». Его слова приводит портал 19digital.
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Как заявил МИД Венесуэлы, лидер боливарианской республики Николас Мадуро от имени всего венесуэльского народа поздравил президента России «с триумфом». Он выразил признание «славному русскому народу за глубокую приверженность демократии, которая выразилась в масштабном участии в выборах».
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