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Россия заявила, что располагает доказательствами подготовки посольств Европейского Союза в Москве к вмешательству в предстоящие президентские выборы в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Согласно заявлению Лаврова, у России имеются материалы, свидетельствующие о том, что дипломатические представительства ЕС в Москве разрабатывают механизмы поддержки «несистемной оппозиции» в стране. «Несистемная оппозиция» - это термин, используемый российскими властями для обозначения политических групп, не представленных в официальных структурах власти.
Министр отметил, что посольский персонал не имеет права заниматься политической деятельностью, направленной на поддержку оппозиционных движений.
Россия рассматривает действия посольств ЕС как грубое нарушение дипломатического протокола. Москва призывает международное сообщество осудить подобные вмешательства и принять меры по предотвращению их повторения в будущем.
В ответ на обвинения со стороны России Европейский Союз заявил, что они являются беспочвенными и что ЕС не вмешивается во внутренние дела России. Представители ЕС подчеркнули, что вся их деятельность на территории России осуществляется в соответствии с международным правом и направлена на содействие диалогу и сотрудничеству.
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Министр отметил, что посольский персонал не имеет права заниматься политической деятельностью, направленной на поддержку оппозиционных движений.
«Посольства ЕС не должны вмешиваться в наши внутренние дела», — подчеркнул Лавров.МИД России ранее направило приглашения всем послам стран ЕС на встречу с Лавровым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Однако, по словам министра, за два дня до запланированной встречи посольства прислали ноту, отказавшись от участия.
Россия рассматривает действия посольств ЕС как грубое нарушение дипломатического протокола. Москва призывает международное сообщество осудить подобные вмешательства и принять меры по предотвращению их повторения в будущем.
В ответ на обвинения со стороны России Европейский Союз заявил, что они являются беспочвенными и что ЕС не вмешивается во внутренние дела России. Представители ЕС подчеркнули, что вся их деятельность на территории России осуществляется в соответствии с международным правом и направлена на содействие диалогу и сотрудничеству.
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Сергей Калугин