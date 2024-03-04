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Москва обвинила посольства ЕС в готовящихся вмешательствах в президентские выборы

Лавров: Страны ЕС готовят вмещательства в президентские выборы
04 марта 2024, 16:17
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Россия заявила, что располагает доказательствами подготовки посольств Европейского Союза в Москве к вмешательству в предстоящие президентские выборы в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Согласно заявлению Лаврова, у России имеются материалы, свидетельствующие о том, что дипломатические представительства ЕС в Москве разрабатывают механизмы поддержки «несистемной оппозиции» в стране. «Несистемная оппозиция» - это термин, используемый российскими властями для обозначения политических групп, не представленных в официальных структурах власти.

Министр отметил, что посольский персонал не имеет права заниматься политической деятельностью, направленной на поддержку оппозиционных движений.


«Посольства ЕС не должны вмешиваться в наши внутренние дела», — подчеркнул Лавров.
МИД России ранее направило приглашения всем послам стран ЕС на встречу с Лавровым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Однако, по словам министра, за два дня до запланированной встречи посольства прислали ноту, отказавшись от участия.

Россия рассматривает действия посольств ЕС как грубое нарушение дипломатического протокола. Москва призывает международное сообщество осудить подобные вмешательства и принять меры по предотвращению их повторения в будущем.

В ответ на обвинения со стороны России Европейский Союз заявил, что они являются беспочвенными и что ЕС не вмешивается во внутренние дела России. Представители ЕС подчеркнули, что вся их деятельность на территории России осуществляется в соответствии с международным правом и направлена на содействие диалогу и сотрудничеству.

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Фо франции заявили, что борющейся с русской литературой Украине не место в ЕС
Член Госсовета Франции: борющейся с русской литературой Украине не место в ЕС
04 марта 2024, 17:04

Фото: iStock/sb2010

Украине, которая борется с русской литературой и почитает главаря Организации украинских националистов* Степана Бандеры, не место в Евросоюзе. Так считает правозащитник, член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд.
«Украина ставит памятники Бандере и "сжигает" книги Пушкина, Достоевского, Толстого. Такой Украине не место в Европейском союзе», — написал Кларсфельд в соцсети X.

Уточним, что мужчина принимает активное участие в правозащитной деятельности в своей стране. Он является обладателем ордена «За заслуги» и уже 14 лет является членом Государственного совета Франции. Его родители разоблачали нацистских преступников после Второй мировой войны.

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Киев заявил о нежелании вести переговоры о продлении транзита газа из России
Шмыгаль: Украина не хочет вести переговоры с РФ о продлении транзита газа
04 марта 2024, 15:47

Фото: istock / MikeMareen

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев не планирует садиться за стол переговоров с Москвой на тему продления договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце этого года. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале кабмина.
Шмыгаль заявил, что Киев не собирается продолжать и ставить свои подписи под договором о транзите. В конце октября глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов также сообщал, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа.

«Но мы имели неоднократно переговоры с европейскими лидерами. Если европейские страны выступят транзитерами своего газа, мы готовы такую услугу предоставлять. Если нет, то будем использовать газотранспортную систему для наших целей», — уточнил украинский премьер.
До этого стало известно, что в апреле в Еврокомиссии планируют ввести ограничения на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Politico: антироссийская позиция премьера Эстонии подрывает ее шансы в карьере
04 марта 2024, 14:57

Фото: iStock/Vector

О возможном назначении премьера Эстонии Каи Каллас на смену действующему представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю в альянсе говорят уже несколько месяцев.

У нее есть все шансы, вот только сейчас обстоятельства складываются не в ее пользу по причине обширной русофобии, присущей данной кандидатуре.

Ряд европейских чиновников уверены, что кандидатуру эстонского премьера поддержит президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, Politico подчеркивает, что «не все верят, что у нее есть шанс». Позиция Каи Каллас вызывает «смешанные чувства» у многих членов ЕС именно по причине ее отношения к России.

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#россияне
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Раскрыта причина ненависти Запада к России
Политолог Мингалев: ненависть Запада к РФ вызвана завистью к природным ресурсам
04 марта 2024, 14:51

Фото: iStock/Ruma Aktar

Политолог Вадим Мингалев объяснил в беседе с «Известиями» ненависть Запада к России.
Мировое господство Запада постепенно сходит на нет. Ключевую роль в этом процессе играет Россия, на которую равняются другие страны. Так, например, Саудовская Аравия ранее была фактически нефтяным ближневосточным штатом США. Однако сейчас власти страны повернулись к России, государство входит в БРИКС, подчеркнул специалист.

Противостояние с западными странами наблюдается ещё с XV века. Однако, если раньше оно было своего рода игрой, то сейчас Запад всеми способами хочет подчинить себе Россию.

Так, по словам собеседника «Известий», Запад в первую очередь хочет завладеть российскими минеральными природными ресурсами, а их «заветная мечта» – покончить с русским миром.

При этом в настоящее время Запад теряет свою власть. Мир видит способность России не только остановить западные страны, но и стать фундаментом для формирования нового политического мира. В нём будут по-настоящему суверенные государства, которые выстроят хорошую экономику, установят дипломатические соглашения, а не будут заниматься политическими интригами, заключил политолог.

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#россия
#страны
#запад
#политика
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Захарова: ситуация с выборами президента РФ стала саморазоблачением для Запада
04 марта 2024, 14:31

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Ситуация с российскими президентскими выборами стала саморазоблачением для Запада. Об этом в беседе с RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что западные власти ещё задолго до проведения выбором определились с результатом, о чём говорят абсолютно открыто и не стесняясь.

Запад утверждает, что российские выборы якобы находятся вне правового поля, а граждане страны не рассматриваются в качестве свободно выражающих свою волю. Всё это, по словам собеседницы RT, говорит об отсутствии у западных политиков веры в демократию.

Дипломат подчеркнула, что Запад, не беря в расчёт волю россиян, самостоятельно определил исход российских выборов и теперь навязывает свою позицию.

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#мария захарова
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#россияне
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Орбан заявил, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России
Орбан: Очевидно, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России
04 марта 2024, 14:25

Фото: iStock/rarrarorro

Страны Запада не смогут одержать победу в конфликте на Украине против России. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны.
«Уже совершенно очевидно, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России, рано или поздно должны начаться переговоры о мире», — заявил Орбан.

Однако он также предполагает, что и Россия вряд ли сможет победить. Ввиду этого Орбан видит единственный выход из положения, а именно - начало мирных переговоров.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас ситуация на поле боя складывается в интересах России. По мнению Орбана, время также играет на руку Москве, а не Западу. Кроме того, премьер Венгрии отметил, что западные страны уже упустили возможность переговоров для мирного урегулирования конфликта, когда Россия имела в этом заинтересованность.

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#страны
#запад
#переговоры
#венгрия
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Евросоюз опроверг слова Зеленского о недопоставке снарядов Украине
04 марта 2024, 14:18

Фото: iStock/bpawesome

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина получила не 300 тысяч, а 900 тысяч снарядов из обещанного миллиона. По его словам, Киев ошибочно считал, что весь объем должен быть предоставлен безвозмездно, пишет РИА «Новости».
«Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов. Я сказал «поставить», а не «передать», - уточнил Бретон.
Как пояснил Бретон поставки могут быть сделаны тремя способами: бесплатно, украинскими закупками и двусторонними поставками от соседних стран.

Безвозмездно Киев получил уже 300 тысяч снарядов, а к концу марта получит еще 250 тысяч. Ещё Украина сама купила более 350 тысяч единиц боеприпасов. Кроме того, есть двусторонние поставки. Их объёмы секретны.

Поэтому Бретон назвал утверждение Зеленского о недопоставке снарядов не соответствующим действительности. По его словам, Украине уже достались 900 тысяч снарядов, а к концу марта в распоряжении Киева будет более миллиона единиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Евросоюз отправил Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона. В ЕС заявили, что причиной задержек являются проблемы с производством и опасения стран по поводу истощения своих запасов.

Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта. В Москве заявляют, что данные действия только затягивают боевые действия и увеличивают число жертв среди мирного населения.

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#снаряд
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Верховный суд признал легитимным отказ в регистрации на выборах Борису Надеждину
04 марта 2024, 13:57

Фото: iStock/Zolnierek

В феврале 2024 года российский политик Борис Надеждин не был допущен до выборной гонки в качестве кандидата в президенты. В Центризбиркоме РФ аргументировали свое решение высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях. Из 105 тыс. экземпляров, поданных политиком, комиссия сочла недействительными 9147.
Борис Надеждин решил оспорить решение в Верховном суде РФ и потерпел неудачу в своем намерении. Теперь он собирается подавать жалобы в президиум Верховного суда и в Конституционный суд РФ.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Борис Надеждин выдвигал свою кандидатуру от партии «Гражданская инициатива».

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#выборы
#президент
#россия
#закон
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Правнук Сталина призвал Лаврова расформировать ООН
04 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/Askolds

Правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад, направил открытое письмо Министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил распустить Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщило РИА «Новости».
Бенсаад выразил обеспокоенность несостоятельностью ООН в решении вопросов геноцида. По его мнению, организация не выполнила свою миссию по предотвращению убийства мирных жителей и «позволила истреблять русских» в Донбассе и проводить политику двойных стандартов в секторе Газа.

Он также подверг критике метод формирования секретариата ООН и призвал к изменению архитектуры глобального управления. Бенсаад готов официально поддержать инициативу МИД России по созыву специального заседания ООН, чтобы обсудить дальнейшую судьбу организации и участие России, как правопреемницы Советского Союза и страны-победительницы во Второй мировой войне.

Предложение Бенсаада вызвало в сообществе смешанные реакции. Одни считают, что ООН давно устарела и требует реформирования, а другие опасаются, что её расформирование приведет к хаосу и нестабильности.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что в случае реформирования ООН основным принципом должна стать многополярность, что позволит организации эффективнее отвечать на современные вызовы.

Сергей Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН с призывом изменить метод формирования секретариата и расширить состав Совета Безопасности, включив туда больше стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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#сергей лавров
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