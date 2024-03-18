Путин высказался об акциях оппозиции и порче бюллетеней

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Президент России прокомментировал своё отношение к оппозиционной акции «Полдень против Путина», которая прошла в воскресенье, 17 марта, на избирательных участках во многих городах России и зарубежья. По его словам, призывы оппозиции приходить голосовать на избирательные участки в полдень можно только похвалить, агитация за участие в голосовании — это хорошо
«Если шли призывы прийти голосовать — за это похвалю. Я призывал прийти на выборы. Если оппозиция так считала, хорошо, молодцы. Насколько я знаю, это не имело эффекта. Но некоторые портили бюллетени — это плохо, они решили нагадить тем людям, которые пришли выполнить свой гражданский долг. Это недемократично», — отметил президент.
Напомним, что незадолго до выборов российские оппозиционеры объявили акцию протеста под условным названием «Полдень против Путина», суть которой заключалась в явке на избирательные участки 17 марта в 12:00. Инициативу тут же подхватили многие оппозиционные политики и журналисты, сообщив, что цель мероприятия — «показать миллионам людей единомышленников и осознать, как много людей против войны, коррупции и беззакония». А немецкое издание Der Spiegel написало, что сторонники умершего лидера оппозиции Алексея Навального* нашли законный и безопасный способ протестовать против Кремля в случае переизбрания Владимира Путина.
В результате диверсий на избирательных участках в России были безвозвратно испорчены 214 бюллетеней. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что за два дня выборов было зафиксировано восемь попыток поджогов и 20 случаев выливания жидкостей в урны с уже заполненными бюллетенями. Также были предприняты попытки использования дымовой шашки.
Памфилова уточнила, что за этими правонарушениями стоят украинские Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО), а также их кураторы и подельники.
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