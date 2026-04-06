«Известия»: Китай продлит с Россией безвизовый режим

06 апреля 2026, 06:21

Китай готов продлить безвизовый режим для граждан Российской Федерации еще на 12 месяцев. Об этом пишет газета «Известия».





Сейчас действует тестовый безвизовый режим, позволяющий россиянам находиться на территории Китая до 30 дней при наличии загранпаспорта. Его действие завершается ближайшей осенью. В свою очередь, Россия ввела зеркальные меры для граждан КНР с 1 декабря 2025 года. Как сообщили в МИД России, срок действия может быть продлен до середины сентября 2027 года.



«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», — говорится в заявлении министерства.