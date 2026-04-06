06 апреля 2026, 06:10

В недавних атаках беспилотников на Ленинградскую область есть британский след. С таким заявлением в интервью газете «Известия» выступил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.





В своем комментарии дипломат подчеркнул, что Лондон, по всей видимости, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий. В качестве иллюстрации Келин привел недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению в Брянске.



«Чувствуется британский след и в атаках БПЛА на Ленинградскую область», — заявил посол.