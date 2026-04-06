Посол РФ Келин указал на причастность Великобритании к атакам на Ленобласть
В недавних атаках беспилотников на Ленинградскую область есть британский след. С таким заявлением в интервью газете «Известия» выступил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
В своем комментарии дипломат подчеркнул, что Лондон, по всей видимости, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий. В качестве иллюстрации Келин привел недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению в Брянске.
«Чувствуется британский след и в атаках БПЛА на Ленинградскую область», — заявил посол.В беседе с изданием ситуацию также прокомментировала профессор Санкт‑Петербургского государственного университета Наталья Еремина. По ее словам, Великобритания планирует оказывать Украине тотальную поддержку во всех сферах с целью не допустить отказа Киева от территорий и прекращения противостояния.