В Сербии иностранца заподозрили в попытке диверсии на «Турецком потоке»

05 апреля 2026, 20:24

Глава ВБА Сербии Йованич: иностранца заподозрили в диверсии на «Турецком потоке»

Фото: istockphoto/rarrarorro

Директор Военного агентства безопасности (ВБА) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич заявил на брифинге, что подозреваемым в попытке диверсии на газотранспортной инфраструктуре является мигрант, имеющий военную подготовку.





Как сообщил в воскресенье президент Александр Вучич, в ходе телефонного разговора он проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что сербские силовики обнаружили взрывчатку вблизи газопровода в муниципалитете Канижа, по которому российский газ поступает в Венгрию. По словам Вучича, подрыв объекта мог бы на несколько дней серьезно нарушить газоснабжение обеих стран.





«В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», — сказал Йованич.