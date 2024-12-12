«Известия»: ОБСЕ начнут курировать Украину для вступления в ЕС и НАТО

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Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш начнет курировать Киев для вступления страны в Евросоюз и НАТО. Этим он поделился с «Известиями».
«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО», — заявил Мареш.
В издании отмечают, что такие действия союзников Киева не соответствуют принципу консенсуса, главенствующему в ОБСЕ и ведут к политизации всей структуры. При этом постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что Мареша на эту должность никто не назначал.
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