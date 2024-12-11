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Политолог Шаповалов: у Европы нет политической субъектности, все решают США

Фото: iStock/SurkovDimitri

Фото: iStock/SurkovDimitri

У лидеров в Европе нет политической субъектности, все решения принимают США. Так политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов прокомментировал сообщения об опасениях Euroclear за финансовую нестабильность, которую может повлечь за собой конфискация активов России.
«Решение принимает Вашингтон. И какие решения будут транслироваться из американской столицы, те решения и будут принимать европейские элиты, несмотря на наличие таких трезвых мнений», — отметил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что конфискация замороженных активов России приведет к полному разрушению правовой сферы на Западе. В разговоре с «Известиями» экономист пояснил, что при любом другом раскладе российские деньги уже бы давно конфисковали.


«Главная проблема — почему до сих пор Европа и США не конфисковали российские деньги — состоит в том, что в рамках европейской и западной судебной культуры, правовой культуры решение должно приниматься судом, а на Западе нет суда, который бы был правомочен решать имущественные споры между Украиной и Россией. То есть Запад в данном случае не сторона конфликта», — поделился Зубец.
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Путин: скорость технологических перемен набирает обороты во всем мире
11 декабря 2024, 22:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Россия Владимир Путин объявил, что во всём мире скорость технологических перемен активно набирает обороты, и РФ должна быть в авангарде данных перемен, ей стоит предлагать нестандартные решения, сообщила «Комсомольская правда».
«Скорость этих перемен высока. Нам, прежде всего говорю о России, нужно предлагать новаторские решения. Отмечу, что только за прошлый год технологии искусственного интеллекта преобразили отрасли целых отраслей», — обратил внимание Владимир Путин на Международной конференции AI Journey.

Позднее президент Российской Федерации отметил, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции по стране в вопросе внедрения искусственного интеллекта во все области. Владимир Путин подчеркнул, что искусственный интеллект применяется во всех областях, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Причем их [удалось] реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», – добавил российский лидер.

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В Абхазии при получении гражданства будут приносить клятву
11 декабря 2024, 20:31

Фото: iStock/ Евгений Хабаров

Депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве Республики Абхазия». Одно из важных изменений — публикация реестра получивших гражданство республики лиц и дача клятвы, проинформировал корреспондент ТАСС с заседания.
«Принять во втором и окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия», — говорилось в постановлении парламента республики.

Как подчеркнул представлявший законопроект депутат Дмитрий Маршания, речь идет о госреестре — туда внесут информацию о всех лицах, которые получают гражданство Абхазии.

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Маршания уточнил, что такое нововведение позволит располагать данными и иметь основания принятиях тех или иных людей в гражданство. Депутат добавил, что лица, вступающие в гражданство республики, будут обязаны давать клятву на абхазском языке в органе, уполномоченном президентом.

Раньше подобных норм не было в законе о гражданстве. Новвоведения вступят в силу 1 мая 2025.

«В обществе часто ходят слухи о том, что направо и налево раздают абхазское гражданство [иностранцам и лицам без гражданства]. После публикации в реестре данных таких слухов не будет», — сказал депутат Даут Хутаба.

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#гражданство
#проект
#закон
#законопроект
#депутат
#абхазия
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В ГД внесли законопроект, позволяющий обращаться к президенту за увольнением главы ЦБ
11 декабря 2024, 20:11

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым внесли законопроект, допускающий обращение к президенту РФ с предложением о досрочном снятии с должности главы Центробанка, если инициативу поддерживают не менее 90 депутатов. Документ разместили в базе данных нижней палаты парламента.
С 2013 года Эльвира Набиуллина занимает пост председателя Банка России. Под ее руководством ЦБ в конце октября поднял ключевую ставку до 21 процента, а концу года, как предполагают эксперты, она поднимется до 22-24 процентов.

Парламентская оппозиция считает, что нынешняя денежно-кредитная политика (ДКП) пагубно влияет на российскую экономику, они настаивают на резком снижении ставки. Депутаты отмечали что высокая стоимость заемных денег для бизнеса не позволяет тому нарастить выпуск товаров, что и способствует высокой инфляции.

Возмущение подход главы ЦБ вызывает не только у «Справедливой России». Накануне коммунисты на встрече с Набиуллиной употребляли для описания политики органа такие слова, как «предательство» и «вредительство», но с того момента в ЦБ много раз отмечали, что не пойдут на поводу у критиков.

В законопроекте депутаты хотели бы оценивать обеспечение темпов роста ВВП, реальной заработной платы, настоящих располагаемых денежных доходов и по снижению безработицы.

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#политика
#депутаты
#пост
#эксперты
#ввп
#цб
#эльвира набиуллина
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Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ
11 декабря 2024, 19:14

Фото: iStock/ syahrir maulana

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 15-й пакет антироссийских санкций, сообщило председательство Венгрии в Совете Евросоюза в соцсети X.
Новый пакет санкций в отношении Российской Федерации нацелен против российских и зарубежных компаний, которые могут «косвенно способствовать военно-техническому развитию России».

Подчёркивается, что в санкционные списки будут включены новые физические и юридические лица как из Российской Федерации, так и из иных государств. Цель новых ограничений — подорвать поддержку Москвы со стороны третьих государств.

«[Они] косвенно способствуют военному и технологическому усилению России путем обхода экспортных ограничений», — говорилось в сообщении.

Ранее покидающий пост президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии РФ, Китаю, КНДР и Ирану, он подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между упомянутыми странами.

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#рф
#джо санкции
#евросоюз
#ес
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Annahar: Вооружённые люди разорили могилу отца Башара Асада Хафеза в Кардахе
11 декабря 2024, 19:05

Фото: istockphoto/zabelin

Толпа вооружённых сторонников оппозиции осквернила семейную усыпальницу бывшего президента Сирии Башара Асада в городе Кардаха. Боевики сожгли гроб с телом его отца Хафеза.
Об этом пишет издание Annahar. В публикации сообщается, что вокруг пылающей гробницы в родном городе семьи Асадов можно было увидеть вооружённых людей в камуфляжной форме. На кадрах, снятых очевидцами, видно как боевики и мирные люди веселятся, празднуют и показывают гробу средний палец, пока он горит.

Могила Хафеза Асада, который занимал должность президента страны с 1971 по 2000 год, расположена в Кардахе на северо-западе Сирии. Вместе с бывшим главой государства в мавзолее захоронены его жена Аниса и старший сын Басиль, погибший в авиакатастрофе.

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NYT: во дворце Асада вооружённая сирийская оппозиция нашла таблетки бензодиазепина
11 декабря 2024, 18:54

Фото: iStock/ William DondyK

Вооружённая сирийская оппозиция, которая захватила дворец бывшего президента Башара Асада, обнаружила в одном из помещений таблетки от психических заболеваний, сообщила американская газета New York Times (NYT).
Среди обнаруженных вооружённой сирийской оппозицией препаратов был бензодиазепин, который медицинские работники выписывают для лечения бессонницы и тревожных расстройств.

Ещё во дворце бывшего президента Сирии были найдены книги Башара Асада, среди которых — его собственная биография и история Вооружённых сил Российской Федерации.

8 декабря в Дамаске загорелся дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада после захода в него вооружённой сирийской оппозиции и полного разграбления. На кадрах в дворце были запечатлены женщины, дети и мужчины, которые исследуют шестиэтажное здание и его большой сад. Вход в резиденцию был охвачен пламенем, а комнаты опустели, за исключением части оставленной мебели и портрета Асада, который бросили на пол,

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#работники
#сирия
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Эксперт рассказал, почему пала власть Асада в Сирии
Арабист Фитин: Сирия пала из-за санкций США, атаки курдов и ослабления Хезболлы
11 декабря 2024, 18:37

Фото: iStock/mrjo2405

Действующая власть в Сирии пала под натиском оппозиционных сил по трем причинам: из-за экономического удара от санкций США и Европы, из-за захвата плодородной части страны курдами, которых поддерживают американцы, и из-за ослабления крупного союзника в лице Хезболлы. Об этом заявил советник директора Российского Института Стратегических Исследований при Администрации Президента РФ Владимир Фитин, долгое время работавший на Ближнем Востоке.
«Страна была зажата с разных сторон, не было средств финансирования, сказалось бедственное положение населения и армии в том числе. За это время у армии не оставалось серьезной мотивации. Она была ослаблена, в ней не знали, как выживать, в нее осуществлялся принудительный набор, никто добровольно в нее не шел. Армия была слабой и при первом дуновении ветра рассыпалась», — пояснил эксперт в беседе с argumenti.ru.
Сложившейся в Сирии ситуацией непременно воспользуются, как уже успел воспользоваться Израиль, захвативший в стране буферную зону на Голанских высотах и нанесший авиаудары по сирийскому флоту, сообщает «Вечерняя Москва». В ближайшее время, отмечает издание, следует ожидать новых атак ЦАХАЛа по различным военным объектам в соседнем государстве.

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#эксперт
#израиль
#армия
#власть
#сирия
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Стало известно, почему в Польше возмутились названием гранатометов из Швеции
Неменский: гранатометы «Карл Густав» возмутили поляков из-за Шведского потопа
11 декабря 2024, 18:15

Фото: iStock/Diy13

Шведские гранатометы «Карл Густав» возмутили поляков из-за того, что были названы в честь короля Карла Густава, при котором в XVII веке произошло вторжение в Речь Посполитую, именующееся Шведским потопом. Об этом заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его словам, память о событиях тех лет до сих болезненна в Польше.
«Действительно, для Польши закупка оружия, носящего такое название, факт неприятный, потому что память о Шведском потопе тех лет до сих пор довольно болезненно воспринимается в Польше», — поделился эксперт в беседе с RT.
Тем временем еще одна необычная история, связанная с оружием и историческими событиями произошла в Кузбассе. Там, как сообщает «Сiбдепо», пожилой дедушка добровольно сдал росгвардейцам 120-летний «Винчестер», которым пользовались ковбои на Диком Западе.
«По предварительной информации, предмет, принесенный мужчиной, может оказаться винтовкой образца 1906 года. Хотя оружие сильно пострадало от коррозии, в настоящий момент проводится проверка, по итогам которой пенсионеру может быть выплачено денежное вознаграждение в размере до 10 000 рублей», — приводят в издании заявление ведомства.
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#история
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Глава Минобороны Польши предложил переименовать шведские гранатомёты
11 декабря 2024, 18:07

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство названием гранатомётов шведского производства, которое закупает страна. Он также предложил рассмотреть возможность их переименования.
В марте нынешнего года Агентство по вооружениям Польши договорилось со шведским концерном Saab о закупке нескольких тысяч противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M4 и боеприпасов к ним. Стоимость контракта около полутора миллиардов долларов.

«Мы покупаем вооружение у Швеции и Норвегии. Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, — это название, потому что это гранатометы «Карл Густав». Тот самый Карл Густав», — сказал глава польского министерства обороны в эфире радиостанции TokFM.

Косиняк-Камыш также предложил переименовать эти гранатомёты в честь какого-либо другого короля из династии Ваза, «более близкого Польше».

Справка: король Швеции Карл Густав X в 1655 году начал Северную войну, в ходе которой его войска неоднократно брали штурмом Варшаву. Конфликт продолжался пять лет и привёл к значительному ослаблению Речи Посполитой.

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#вооружение
#польша
#швеция
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