Политолог Шаповалов: у Европы нет политической субъектности, все решают США

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У лидеров в Европе нет политической субъектности, все решения принимают США. Так политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов прокомментировал сообщения об опасениях Euroclear за финансовую нестабильность, которую может повлечь за собой конфискация активов России.
«Решение принимает Вашингтон. И какие решения будут транслироваться из американской столицы, те решения и будут принимать европейские элиты, несмотря на наличие таких трезвых мнений», — отметил эксперт в беседе с RT.В свою очередь директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что конфискация замороженных активов России приведет к полному разрушению правовой сферы на Западе. В разговоре с «Известиями» экономист пояснил, что при любом другом раскладе российские деньги уже бы давно конфисковали.
«Главная проблема — почему до сих пор Европа и США не конфисковали российские деньги — состоит в том, что в рамках европейской и западной судебной культуры, правовой культуры решение должно приниматься судом, а на Западе нет суда, который бы был правомочен решать имущественные споры между Украиной и Россией. То есть Запад в данном случае не сторона конфликта», — поделился Зубец.Читайте также:
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