МИД Азербайджана: Госдеп США вмешивается во внутренние дела страны

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Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о вмешательстве Госдепа США во внутренние дела страны. Об этом сообщает ТАСС.
«МИД Азербайджана назвал потерянными для азербайджано-американских отношений последние четыре года из-за вмешательства Госдепа во внутренние дела страны», — пишут в агентстве.
Также в МИД раскритиковали недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором тот высказался о ситуации с защитой прав и свобод человека в стране. Заявление Блинкена ведомство назвало искажающим и преследующим цель вмешаться в судебно-правовой процесс в Азербайджане.
Энтони Блинкен 11 декабря призвал власти Азербайджана прекратить репрессии против СМИ и гражданского общества. В частности он потребовал освободить правозащитника Руфата Сафарова и сотрудников оппозиционного интернет-канала Meydan TV.
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