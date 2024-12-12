МАГАТЭ проведет экстренное заседание после запроса Украины

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В четверг состоится экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ после соответствующего запроса Украины. Этим поделился постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Совет управляющих МАГАТЭ проведет экстренное заседание по запросу Украины, чтобы обсудить «последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС» — пишет Ульянов в своем telegram-канале.
Ульянов отметил, что связка этих двух тем выходит за рамки мандата МАГАТЭ. Заседание начнется в 10.00 по центральноевропейскому времени.
Миссии МАГАТЭ приступили к регулярной проверке всех АЭС Украины с 2023 года. Их основной задачей является наблюдение за состоянием электроподстанций, обеспечивающих внешнее снабжение украинских АЭС.
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Иван Мусатов