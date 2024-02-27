Известия: Пентагон снял с себя ответственность за сокрытие госпитализации Остина

Фото: сайт Пентагона
Министерство обороны США сняло с себя ответственность за все нарушения, совершенные за время нахождения главы Пентагона Ллойда Остина в больнице в декабре 2023 года и в январе 2024 года. Об этом пишет 27 февраля газета «Известия».
«Они [проверяющие] не нашли в ходе разбирательства ничего, что демонстрировало бы со стороны причастных какие-то признаки злого умысла или попытки запутывать [руководство США и общественность]», — заявил на очередном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.В опубликованном в понедельник «Несекретном резюме тридцатидневной проверки по госпитализации министра Остина», специально указывается, что утаивание информации о госпитализации шефа Пентагона было сделано отнюдь не из злого умысла, а прежде всего из-за врачебной тайны и права Остина на неприкосновенность его личной жизни.
1 февраля Ллойд Остин публично извинился за то, что поступил неправильно, скрыв от Белого дома данные о своём здоровье. Молчание о диагностированном у него раке простаты, по словам Остина, было «не столько вопросом секретности, сколько вопросом конфиденциальности». Он пояснил, что такой диагноз, как у него, особенно в афроамериканском сообществе — это то, что люди обычно хотят сохранить в секрете.
Напомним, ещё 9 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида заявили, что Остин проходит лечение от рака простаты, обнаруженного у него на ранней стадии. Прогнозы в центре назвали «превосходными». Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.
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Артем Путинцев