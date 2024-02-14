Глава Пентагона Остин выписан из больницы и уже вернулся к работе

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Глава Пентагона Ллойд Остин днем 13 февраля был выписан из больницы, идет на поправку и уже вернулся к исполнению служебных обязанностей. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.
Ранее повторно госпитализированный в минувшее воскресенье шеф Пентагона, как объясняли в военном ведомстве, перенес ряд «нехирургических» процедур по поводу проблем с мочевым пузырем под общим наркозом. В этот период обязанности Остина исполняла его заместительница Кэтлин Хикс, о чём проинформировали Белый дом и Конгресс США.
1 февраля Ллойд Остин публично извинился за то, что поступил неправильно, скрыв от Белого дома данные о своём здоровье. Молчание о диагнозе, по словам Остина, было «не столько вопросом секретности, сколько вопросом конфиденциальности». Он пояснил, что такой диагноз, как у него, особенно в афроамериканском сообществе — это то, что люди обычно хотят сохранить в секрете.
Напомним, ещё 9 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида заявили, что Остин проходит лечение от рака простаты, обнаруженного у него на ранней стадии. Прогнозы в центре назвали «превосходными». Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.
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1 февраля Ллойд Остин публично извинился за то, что поступил неправильно, скрыв от Белого дома данные о своём здоровье. Молчание о диагнозе, по словам Остина, было «не столько вопросом секретности, сколько вопросом конфиденциальности». Он пояснил, что такой диагноз, как у него, особенно в афроамериканском сообществе — это то, что люди обычно хотят сохранить в секрете.
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Артем Путинцев