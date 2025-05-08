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Украина попытается сорвать парад Победы 9 мая, чтобы показать международному сообществу слабость России. Об этом заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость России», — передает слова Блохина издание «Известия».
Эксперт отметил, что таким образом Украина хочет подорвать международный престиж РФ. Помимо этого Блохин заявил, что если киевский режим решит ударить по Красной площади, то тогда «от Киева мокрого места не останется».
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