«Известия»: вступление Исландии в ЕС поставит крест на отношениях с Россией
29 августа в Исландии пройдёт референдум, который определит, вернётся ли страна к переговорам о вступлении в Евросоюз. Как пишет газета «Известия», положительное решение может фактически положить конец дальнейшему сотрудничеству Рейкьявика с Москвой.
Эксперт ИМЭМО РАН Никита Белухин считает, что стремление Исландии возобновить диалог с ЕС связано с нестабильностью в отношениях между Европой и США. По его мнению, таким образом Рейкьявик пытается найти дополнительную опору.
При этом для России потенциальное сближение Исландии с Евросоюзом вряд ли станет серьёзным изменением: отношения двух стран и так находятся на крайне низком уровне. С августа 2023 года в Москве закрыто исландское посольство (при том, что официальный разрыв дипломатических отношений не объявлялся). Кроме того, островное государство последовательно поддерживает все антироссийские санкции, вводимые ЕС.
По словам Белухина, дальнейшее сближение Исландии с Евросоюзом ещё сильнее привяжет страну к общей внешней и санкционной политике объединения. В результате у Рейкьявика останется меньше возможностей для самостоятельных решений в международной политике.
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