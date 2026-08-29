«Известия»: вступление Исландии в ЕС поставит крест на отношениях с Россией

29 августа 2026, 02:06

Фото: iStock/Golden_Brown

29 августа в Исландии пройдёт референдум, который определит, вернётся ли страна к переговорам о вступлении в Евросоюз. Как пишет газета «Известия», положительное решение может фактически положить конец дальнейшему сотрудничеству Рейкьявика с Москвой.