США намерены экстрадировать британского националиста Майло Яннопулоса

29 августа 2026, 01:18

Фото: iStock/Lawrey

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) задержала в штате Луизиана британского крайне правого активиста Майло Яннопулоса. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции, сообщает BBC.