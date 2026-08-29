США намерены экстрадировать британского националиста Майло Яннопулоса
Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) задержала в штате Луизиана британского крайне правого активиста Майло Яннопулоса. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции, сообщает BBC.
По данным Министерства внутренней безопасности США, 41‑летний британец въехал в страну в 2019 году. В итоге он остался в Соединённых Штатах сверх разрешённого срока, тем самым нарушив иммиграционное законодательство.
Примечательно, что ранее Яннопулос публично поддерживал действия ICE: в прошлом году он высказывался в пользу рейдов ведомства и призывал предоставить его сотрудникам полный юридический иммунитет при исполнении обязанностей. Кроме того, активист неоднократно выступал за массовую депортацию, в том числе за немедленное выдворение из страны всех, кто не может подтвердить законность своего пребывания в США.
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