Венесуэла может покинуть ОПЕК ради расширения сотрудничества с США
Власти Венесуэлы рассматривают возможность выхода из Организации стран‑экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.
Вопрос поднимался в рамках диалога с представителями США, но финальное решение пока не принято. Такой шаг мог бы открыть двери для более активного участия международных нефтяных компаний, в том числе из Соединённых Штатов, в энергетической отрасли Венесуэлы.
Как отмечается в публикации, одним из обсуждаемых вариантов сотрудничества является аренда ряда венесуэльских нефтяных месторождений сроком на 100 лет. Подобное соглашение способно принести Каракасу ощутимую пользу: привлечение зарубежных компаний поможет возродить и модернизировать нефтяной сектор Венесуэлы, говорится в публикации.
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