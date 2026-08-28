Венесуэла может покинуть ОПЕК ради расширения сотрудничества с США

28 августа 2026, 06:41

Bloomberg: Венесуэла рассматривает выход из ОПЕК

Фото: iStock/DancingMan

Власти Венесуэлы рассматривают возможность выхода из Организации стран‑экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.