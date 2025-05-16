Известны эмоции Зеленского после отказа Путина приезжать в Стамбул

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Владимир Зеленский разочарован после решения президента России Владимира Путина не приезжать в Стамбул на переговоры по конфликту на Украине. Об этом сообщает Daily Express.
«Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он говорит с прессой. Его лоб изборожден складками, которые, судя по всему, отражают печаль или разочарование», — цитирует издание слова эксперта по языку тела Джеймса.
Помимо этого лицо Зеленского выдавало гнев. Это видно по его сморщенному носу. Глаза главы киевского режима выдавали боль.
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Иван Мусатов