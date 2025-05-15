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Лавров назвал Зеленского жалким

Лавров назвал Зеленского жалким из-за требований о присутствии Путина в Турции
Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского жалким человеком. Об этом он сообщил на заседании Дипломатического клуба.
«Сначала Зеленский делал заявления, что он требует чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех кто им кукловодит», — пояснил министр.

Переговоры между делегациями России и Украины пройдут 15 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе.

Ранее политолог-международник Кирилл Коктыш раскрыл план Зеленского по срыву переговоров с РФ в Стамбуле. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Песков: Путин 14 мая провел совещание по подготовке переговоров с Киевом
15 мая 2025, 09:29

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, на совещании также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры
15 мая 2025, 08:43

Фото: iStock/Diy13

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Уточняется, что переговоры состоятся в Рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Делегацию возглавляет помощник главы российского государства Владимир Мединский.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

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Политолог раскрыл, возможна ли прямая война между РФ и США
Политолог Колташов: прямая война между США и РФ невозможна
14 мая 2025, 19:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Прямое столкновение России и США невозможно. Такое заявление сделал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.
«Американцы никогда не пойдут на такой риск, но продолжат попытки ослабить Москву с помощью прокси-конфликтов», — подчеркнул Колташов в беседе с «Постньюс».

Однако отмечается, что Вашингтон продолжит соперничать с Москвой через прокси-войны.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп «в ультимативной форме» настаивает на проведении прямых переговоров между Россией и Украиной. Иначе, по словам спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, Вашингтон выйдет из процесса урегулирования. Он подчеркнул, что Штаты хотят быть посредниками в завершении украинского конфликта, однако отметил, что «это не война США».


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Россия в ближайшее время примет многих гостей, заявил Ушаков
14 мая 2025, 19:31

Фото: istockphoto/TomasSereda

Россия в ближайшее время примет многих гостей из-за рубежа, заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
«В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на ПМЭФ», — прокомментировал он.
Перед этим зарубежные политики прибыли в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ушаков отмечал, что 9 мая в столице были главы 29 стран. В частности, парад Победы посетили председатель КНР Си Цзиньпин, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, сербский президент Александар Вучич, словацкий премьер Роберт Фицо и другие. К слову, последнему пыталась помешать Эстония, однако политик добрался «окольными путями».

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В ГД не осуждают решение Венгрии и Словакии поддержать санкции против РФ
14 мая 2025, 18:29

Фото: iStock/syahrir maulana

РФ не осуждает решение Венгрии и Словакии поддержать 17-й пакет антироссийских санкций ЕС, который был учреждён 14 мая. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
«Позиции руководства Венгрии и Словакии — это позиции сотрудничества с нашей страной, взаимного понимания, поддержки и уважения общих традиционных ценностей. Но как государства Венгрия и Словакия настолько тесно встроены в структуры Евросоюза, что вести постоянное противодействие антироссийским действиям можно не всегда», — отметила Бутина в интервью «Газете.Ru».

По ее словам, российская сторона благодарна народам Венгрии и Словакии и не осуждает решение этих стран поддержать санкции, так как они не могут оставаться «белой вороной» в политике ЕС.

В свою очередь декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев заявил Общественной Службе Новостей, что введение очередного пакета антироссийских санкций напоминает «День сурка».

«Однако нельзя сказать, что эти санкции для нас неощутимы, потому что бизнесу вновь нужно будет перестраиваться, выстраивать новые цепочки, искать новых поставщиков, искать новый транспорт. Эти проблемы решаемы», — пояснил эксперт.

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