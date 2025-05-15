Лавров назвал Зеленского жалким

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского жалким человеком. Об этом он сообщил на заседании Дипломатического клуба.
«Сначала Зеленский делал заявления, что он требует чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех кто им кукловодит», — пояснил министр.
Переговоры между делегациями России и Украины пройдут 15 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе.
Ранее политолог-международник Кирилл Коктыш раскрыл план Зеленского по срыву переговоров с РФ в Стамбуле. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова