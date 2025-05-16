Мединский: Россия с 10:00 будет ждать делегацию из Украины

По словам старшего директора Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьяна Горка, встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным произойдет очень скоро. Об этом Горка заявил на конференции по международной безопасности в Вашингтоне.