Мединский: Россия с 10:00 будет ждать делегацию из Украины

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)
По словам помощника президента России Владимира Мединского, делегация из РФ с 10:00 будет ждать украинскую сторону для встречи в Стамбуле. Об этом он заявил журналистам.
«Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу», — сказал Мединский.
Владимир Мединский будет возглавлять российскую делегацию на предстоящих переговорах. При этом 14 мая президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке представителей страны к диалогу с украинской стороной. Российский лидер сам предложил киевскому режиму возобновить переговорный процесс по конфликту на Украине. Он был прерван в 2022 году.
Ранее «Радио 1» писало, что в администрации президента США Дональда Трампа уверены в скорой встрече лидера страны с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.
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