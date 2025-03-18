«Извините, блин!»: Путин едва не выругался, говоря о попрании Западом правовых норм

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин еле сдержал эмоции, говоря о попрании Западом международных правовых норм в ходе встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства рассказал, что во время обсуждения какого-либо политического вопроса западные политики то и дело принимают решения, которые абсолютно противоречат нормам, оправдываясь при этом тем, что так будет целесообразнее.
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«Извините, блин! Думаешь, ну так же нельзя и противоречит [нормам – ред.]», – эмоционально высказался российский президент.Путин подчеркнул, что для политических элит Запада подобное поведение давно стало нормой и прочно вошло в практику международных отношений.
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Анастасия Чинкова