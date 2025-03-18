Путин и Трамп завершили телефонный разговор, длившийся более двух часов

Владимир Путин (фото: РИА Новости/Александр Казаков)
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп завершили телефонный разговор, который длился более двух часов. Об этом пресс-служба Белого дома сообщила в интервью NBC News.
Отмечается, что беседа началась в 17:00 по московскому времени и продолжалась около 2,5 часов. Это был самый длинный телефонный разговор президентов США и России в истории.
Теперь ожидается пресс-конференция Трампа, которую он пообещал провести сразу же после переговоров, а также комментарий от Кремля.
Телефонный разговор между лидерами двух стран был анонсирован на прошлой неделе. Известно, что Путин и Трамп затронут тему украинского конфликта. США намерены добиваться 30-дневного прекращения огня, в ходе которого будет рассмотрено долгосрочное соглашение о мире.
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Теперь ожидается пресс-конференция Трампа, которую он пообещал провести сразу же после переговоров, а также комментарий от Кремля.
Телефонный разговор между лидерами двух стран был анонсирован на прошлой неделе. Известно, что Путин и Трамп затронут тему украинского конфликта. США намерены добиваться 30-дневного прекращения огня, в ходе которого будет рассмотрено долгосрочное соглашение о мире.
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Анастасия Чинкова