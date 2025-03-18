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Путин и Трамп завершили телефонный разговор, длившийся более двух часов

Белый дом: Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Владимир Путин (фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Владимир Путин (фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп завершили телефонный разговор, который длился более двух часов. Об этом пресс-служба Белого дома сообщила в интервью NBC News.
Отмечается, что беседа началась в 17:00 по московскому времени и продолжалась около 2,5 часов. Это был самый длинный телефонный разговор ​президентов США и России в истории.

Теперь ожидается пресс-конференция Трампа, которую он пообещал провести сразу же после переговоров, а также комментарий от Кремля.

Телефонный разговор между лидерами двух стран был анонсирован на прошлой неделе. Известно, что Путин и Трамп затронут тему украинского конфликта. США намерены добиваться 30-дневного прекращения огня, в ходе которого будет рассмотрено долгосрочное соглашение о мире.

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#дональд трамп
#владимир путин
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#сша
#украина
#переговоры
#соглашение
Путин и Трамп ведут телефонный разговор уже более часа, сообщили в Белом доме
Белый дом: Путин и Трамп разговаривают по телефону уже более часа
18 марта 2025, 18:30

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп ведут телефонный разговор уже более часа. Об этом в соцсети Х написал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Он подчеркнул, что в настоящее время Трамп находится в Овальном зале и ведёт телефонный разговор с российским коллегой. Беседа началась в 10:00 по восточному поясному времени, или в 17:00 по московскому времени.

Скавино добавил, что звонок проходит хорошо и по-прежнему продолжается.

Напомним, что беседа между главами двух государств была анонсирована на прошлой неделе. На повестке стоит конфликт на Украине. Трамп намерен договориться с Путиным о 30-дневном прекращении огня на Украине, в ходе которого будет рассмотрено долгосрочное соглашение о мире. Киев уже принял такое соглашение о перемирии.

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#владимир путин
#дональд трамп
#россия
#сша
#украина
#переговоры
#конфликт
#соглашение
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Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис, заявил Дугин
Политолог Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
18 марта 2025, 17:33

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин «спас жизнь» главе США Дональду Трампу, когда заявил, что Москва поддерживает Камалу Харрис на американских президентских выборах. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в ходе пресс-конференции.
Выступая на пленарной сессии Восточного экономической форума в сентябре прошлого года, Путин заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от Демократической партии Харрис. Тогда глава государства указал на заразительный смех Камалы, который свидетельствует, что у неё всё хорошо.

Дугин отметил, что этими словами Путин спас жизнь Трампу, которого непременно убили бы, если бы Россия выступила за него. Политолог назвал тактику российского лидера «абсолютно правильным ходом настоящего стратега».

Теперь, по словам Дугина, Трамп обязан Путину жизнью за поддержку Харрис.

Во вторник, 18 марта, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, на которой Дугин представил новую книгу «Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав».

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Путин озвучил общее число санкций, введённых против России
Путин: в отношении физических и юридических лиц России введено 28 595 санкций
18 марта 2025, 15:49

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В отношении российских юридических и физических лиц было введено 28 595 санкций. Это больше, чем все санкции вместе взятые против всех стран мира, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что складывается впечатление, будто сами инициаторы санкционных ограничений уже потеряли счёт, однако Минфин России всё подсчитал. В результате выяснилось, что в отношении российских юрлиц и физлиц было введено 28 595 санкций.

Путин подчеркнул, что данное число кратно превышает все санкции в отношении всех государств, против которых когда-то вводились ограничительные меры.

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#евросоюз
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Подмосковье вошло в топ-3 лидеров финалистов Национальной премии «Наш вклад»
18 марта 2025, 15:45

Фото: сайт нашвклад.рф

179 социальных реализованных в Московской области инициатив вышли в финал Национальной премии «Наш вклад». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов премии – АНО «Национальные приоритеты».
«Наш вклад» – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Финалистам присваивается статус «Партнёр национальных проектов России».

На участие в премии поступило 759 заявок из 89 регионов. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций. В топ-5 регионов по числу реализованных проектов входят Москва (226), Санкт-Петербург (182), Московская область (179), Красноярский край (175) и Свердловская область (169).

7 марта в Координационном центре правительства России состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад». Результаты опубликованы на сайте.

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Сийярто: Большинство стран Европы намереваются затягивать украинский конфликт
18 марта 2025, 15:01

Владимир Путин и Петер Сийярто (Фото: kremlin.ru)

Большинство государств, входящих в Европейский союз (ЕС), намереваются продолжать конфликт на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом ТАСС на полях политологической конференции «Раисина диалог» в Нью-Дели.

«Я вижу, что большинство государств - членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя четкое обязательство продолжать войну», — заявил министр.

По его словам, он не понимает, почему европейские политики так настроены продолжать конфликт, ведь это приведёт только к ещё большему числу жертв и и разрушений. Сийярто также выразил надежду, что намерение президента США Дональда Трампа сделать переговоры с Россией о заключении мирного соглашения окажется сильнее, чем воля некоторых европейцев подорвать этот процесс.

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#конфликт
#соглашения
#министр
#ес
#переговоры
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