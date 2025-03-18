Путин озвучил общее число санкций, введённых против России

В отношении российских юридических и физических лиц было введено 28 595 санкций. Это больше, чем все санкции вместе взятые против всех стран мира, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).