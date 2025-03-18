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Путин озвучил общее число санкций, введённых против России

Путин: в отношении физических и юридических лиц России введено 28 595 санкций
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В отношении российских юридических и физических лиц было введено 28 595 санкций. Это больше, чем все санкции вместе взятые против всех стран мира, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что складывается впечатление, будто сами инициаторы санкционных ограничений уже потеряли счёт, однако Минфин России всё подсчитал. В результате выяснилось, что в отношении российских юрлиц и физлиц было введено 28 595 санкций.

Путин подчеркнул, что данное число кратно превышает все санкции в отношении всех государств, против которых когда-то вводились ограничительные меры.

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Подмосковье вошло в топ-3 лидеров финалистов Национальной премии «Наш вклад»
18 марта 2025, 15:45

Фото: сайт нашвклад.рф

179 социальных реализованных в Московской области инициатив вышли в финал Национальной премии «Наш вклад». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов премии – АНО «Национальные приоритеты».
«Наш вклад» – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Финалистам присваивается статус «Партнёр национальных проектов России».
«Всего на участие в премии поступило 759 заявок из 89 регионов. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций. В топ-5 регионов по числу реализованных проектов входят Москва (226), Санкт-Петербург (182), Московская область (179), Красноярский край (175) и Свердловская область (169)», – отметили организаторы.
7 марта в Координационном центре правительства России состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад». Результаты опубликованы на сайте.

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Сийярто: Большинство стран Европы намереваются затягивать украинский конфликт
18 марта 2025, 15:01

Владимир Путин и Петер Сийярто (Фото: kremlin.ru)

Большинство государств, входящих в Европейский союз (ЕС), намереваются продолжать конфликт на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом ТАСС на полях политологической конференции «Раисина диалог» в Нью-Дели.

«Я вижу, что большинство государств - членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя четкое обязательство продолжать войну», — заявил министр.

По его словам, он не понимает, почему европейские политики так настроены продолжать конфликт, ведь это приведёт только к ещё большему числу жертв и и разрушений. Сийярто также выразил надежду, что намерение президента США Дональда Трампа сделать переговоры с Россией о заключении мирного соглашения окажется сильнее, чем воля некоторых европейцев подорвать этот процесс.

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#ес
#переговоры
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NYT: В Киеве опасаются согласия США на вхождение Одессы в состав России
18 марта 2025, 11:48

Фото: istockphoto/sb2010

В офисе просроченного украинского президента Владимира Зеленского обеспокоены постоянными контактами между Россией и США. В частности их опасения связаны с возможной поддержкой Вашингтоном вхождения других территорий Украины в состав РФ.
Об этом пишет газета The New York Times. В публикации отмечается, что киевские чиновники очень обеспокоены контактами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Советники Зеленского опасаются, что Белый дом может поддержать вхождение новых территорий Украины в состав России. Особенно это касается Одессы — критически важного для Киева украинского порта.

Авторы материала отмечают, что Вашингтон признает «безусловное» право России сохранить за собой Крым. Кроме того, Белый дом предполагает сохранение за Москвой «почти всей территории, которой она владеет» в рамках специальной военной операции. Ранее Трамп называл «крайне маловероятным» возвращение к границам 2014 года.

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Карлсон назвал идиотами тех, кто считает РФ бензоколонкой с ядерным оружием
18 марта 2025, 11:08

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Американский журналист Такер Карлсон резко высказался об американских политиках, которые назвали Россию «бензоколонкой с ядерным оружием».
Журналист напомнил, что одним из авторов высказываний подобного рода стал бывший сенатор Джон Маккейн, и назвал его «клоуном с низким IQ».

«"Бензоколонка с ядерным оружием". Серьёзно? Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были? Вам может не нравиться Россия, но называть её бензоколонкой? Да вы просто идиот», — сказал Карлсон в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

Он добавил, что он не хочет жить в стране, где ущемляются права спортсменов из-за славянской фамилии.

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В МИД Украины заявили о готовности завершить конфликт
Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности Киева завершить конфликт в этом году
18 марта 2025, 11:00

Фото: iStock/sb2010

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева завершить конфликт в этом году, по итогам переговоров с США в Джидде. Об этом политик заявил в ходе выступления на коференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.
Переговоры между американской и украинской делегациями состоялись в городе Джидда в Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам было представлено совместное заявление сторон, по которому Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней.

Сибига отметил, что после этих переговоров у Украины появились новые возможности для завершения конфликта уже в этом году, которыми страна собирается воспользоваться.

Глава МИД подчеркнул, что Киев не препятствует заключению мира, а поддержка предложения США о 30-дневном прекращении огня необходима для того, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный.

Также Сибига напомнил о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, который должен состояться во вторник. Украинский министр выразил надежду, что после этой беседы ситуация станет яснее.

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