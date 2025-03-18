Путин озвучил общее число санкций, введённых против России

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
В отношении российских юридических и физических лиц было введено 28 595 санкций. Это больше, чем все санкции вместе взятые против всех стран мира, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что складывается впечатление, будто сами инициаторы санкционных ограничений уже потеряли счёт, однако Минфин России всё подсчитал. В результате выяснилось, что в отношении российских юрлиц и физлиц было введено 28 595 санкций.
Путин подчеркнул, что данное число кратно превышает все санкции в отношении всех государств, против которых когда-то вводились ограничительные меры.
Читайте также:
Politico: США помогли убедить Венгрию продлить санкции против РФ
Стало известно о желании Европы ввести новые санкции против РФ и о реакции США на это
Госсекретарь США рассказал о шагах по снятию с России санкций
Путин подчеркнул, что данное число кратно превышает все санкции в отношении всех государств, против которых когда-то вводились ограничительные меры.
Читайте также:
Politico: США помогли убедить Венгрию продлить санкции против РФ
Стало известно о желании Европы ввести новые санкции против РФ и о реакции США на это
Госсекретарь США рассказал о шагах по снятию с России санкций
Анастасия Чинкова