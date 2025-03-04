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«Извиняться за это, вы в своем уме?»: Захарова назвала позором реакцию на исполнение «Катюши» в Молдавии

Захарову возмутили извинения за «Катюшу» на иврите на молдавском фестивале
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила требование извинений за исполнение песни «Катюша» на молдавском фестивале «Мэрцишор», назвав такое заявление позором.
«Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты… извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом?», — уточнила Захарова в своем Telegram-канале.
По её словам, организаторы фестиваля, проводящегося с 1966 года, впервые за всю историю подвергли цензуре символ борьбы с нацизмом. Захарова связала такие действия с политикой нынешнего руководства Молдавии, которое, по её мнению, «движется в тёмное прошлое» — эпоху румынской оккупации и Губернаторства Транснистрия.

«Чего ещё ждать от румынского правительства Молдавии? Те, кто требовал этих извинений, вы в своём уме?», — задала официальный представитель МИД России риторический вопрос.
Как ранее писал молдавский Newsmaker, израильским музыкантам пришлось извиняться перед зрителями за исполнение «Катюши» на открытии фестиваля в 2025 году. Захарова подчеркнула, что эта песня связана с подвигом тех, кто боролся за свободу от нацизма, включая предков современных критиков, требующих «извинений».

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Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну
Стубб: Трампу и Зеленскому перед переговорами следует сходить в сауну
03 марта 2025, 20:03

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александр Стубб посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому сходить в сауну после перепалки в Белом доме. Об этом информирует Bloomberg TV.
По словам главы финского государства, в некоторых ситуациях публичная дипломатия не работает и в данном случае следует поступить как финн.

«Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол переговоров», — заявил Стубб.

Он добавил, что Трамп и Зеленский должны провести новый раунд переговоров, а также подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля. Беседа лидеров переросла в перепалку, после которой президент Соединенных Штатов, как сообщает Fox News, «вышвырнул» предводителя киевского режима из Белого дома.

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Россия закрыла въезд в страну главе МИД Японии
Россия закрыла въезд девяти гражданам Японии, включая главу МИД
03 марта 2025, 19:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия закрыла въезд в страну девяти японским гражданам, включая главу МИД Японии Такэси Иваю. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.
По данным ведомства, соответствующий бессрочный запрет был введен в ответ на санкции Токио в отношении Москвы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позицию японского правительства ясно недружественной по отношении к РФ.

Напомним, 10 января текущего года Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 юридических лиц из России и трех банков.

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Зеленский после скандала в США отказался от английского
Sky News: Зеленский после перепалки в Вашингтоне не стал говорить на английском
03 марта 2025, 08:19

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский после скандала с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с представителями СМИ в ходе пресс-конференции в Лондоне. Об этом сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.
По ее словам, когда предводителя киевского режима попросили сказать несколько слов по-английски, он заявил, что лучше, если он будет общаться на украинском языке. Зеленский назвал это своим предпочтением.

Примечательно, что во время переговоров в Белом доме украинский лидер разговаривал на английском языке без переводчика.

Напомним, в воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся неформальный саммит лидеров ряда европейских государств для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.

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Зеленский встретился в Норфолке с королем Великобритании Карлом III
02 марта 2025, 23:46

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с королём Великобритании Карлом III в королевском поместье Сандрингем в Норфолке.
По данным Sky News, украинский лидер прибыл на вертолёте из Лондона, где накануне стартовал европейский саммит по Украине. Монарх лично встретил Зеленского у входа в резиденцию, после чего они кратко пообщались и сделали совместные фотографии на крыльце.

«В спокойной обстановке королевского поместья Норфолк эти двое мужчин встретились наедине. Никаких прямых трансляций, никаких разговоров на камеру, только несколько простых фотографий», — отмечается в статье Sky News.
Инициатором саммита, проходящего в лондонском Ланкастер-хаусе, выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В мероприятии приняли участие представители 18 государств и объединений, обсуждающие вопросы поддержки Киева.

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«Отпетая свинья»: Симоньян высказалась о поведении Зеленского на встрече с Трампом
Симоньян: Зеленский повёл себя как свинья на встрече с Трампом
02 марта 2025, 21:55

Маргарита Симоньян (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Владимир Зеленский повёл себя как «отпетая свинья» в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналистка посетовала, что Зеленский чувствовал себя в гостях как в свинарнике, поскольку дома у него, по всей видимости, тоже свинарник. Его поведение было совершенно как у «отпетой свиньи».

По словам Симоньян, Зеленский жестами и мимикой выражал недовольство и несогласие, делая это максимально демонстративно. Также глава киевского режима постоянно перебивал собеседников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты визита Зеленского в Вашингтон. Дипломат подчеркнула, что вспыхнувший между ним и Дональдом Трампом конфликт стал «отрезвляющей взбучкой» для главы киевского режима.

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