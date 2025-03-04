Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила требование извинений за исполнение песни «Катюша» на молдавском фестивале «Мэрцишор», назвав такое заявление позором.
«Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты… извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом?», — уточнила Захарова в своем Telegram-канале.По её словам, организаторы фестиваля, проводящегося с 1966 года, впервые за всю историю подвергли цензуре символ борьбы с нацизмом. Захарова связала такие действия с политикой нынешнего руководства Молдавии, которое, по её мнению, «движется в тёмное прошлое» — эпоху румынской оккупации и Губернаторства Транснистрия.
«Чего ещё ждать от румынского правительства Молдавии? Те, кто требовал этих извинений, вы в своём уме?», — задала официальный представитель МИД России риторический вопрос.Как ранее писал молдавский Newsmaker, израильским музыкантам пришлось извиняться перед зрителями за исполнение «Катюши» на открытии фестиваля в 2025 году. Захарова подчеркнула, что эта песня связана с подвигом тех, кто боролся за свободу от нацизма, включая предков современных критиков, требующих «извинений».
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