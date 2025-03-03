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«Выпрашивала у него секс»: новый любовник и пластические операции Екатерины Диденко. Как сейчас живет «веселая вдова»

Екатерина Диденко (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)

Екатерина Диденко (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)

Всеми известная блогер Екатерина Диденко лишила жизни мужа и двоих друзей, а взамен получила 500 000 новых подписчиков. Уголовное дело возбуждалось правоохранителями, но Екатерина смогла выйти сухой из воды, а точнее, из дела о сухом льде. Как сейчас живет химик-технолог Диденко, любящая поразвлечься до смерти, читайте в материале «Радио 1».


Вечеринка с фокусами от фармацевта


Екатерина Диденко (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)

28 февраля 2020 года именинница Екатерина Диденко собрала гостей в банном клубе «Девятый вал». Гвоздем развлекательной программы должно было стать шоу с диоксидом углерода, более известным как сухой лёд. Дипломированный фармацевт-провизор с супругом сбросили в тёплый бассейн более 25 килограмм сухого льда.

Когда над поверхностью воды появились белые облака пара, присутствующие с восторгом начали прыгать в воду. 25-летние гости Наталья Монакова и Юрий Алферов из облака углекислого газа живыми не вышли. В больницу доставили пятерых человек, в том числе мужа Екатерины. Несмотря на усилия медиков, 32-летний Валентин Диденко умер.

СУ СКР по Москве завело уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. На допросе Екатерина рассказала следователям, что ничего не знала про сухой лед, якобы он был зрелищным подарком от мужа. Когда началось шоу, ее у бассейна не было, во всем виноват покойный муж. Дело закрыли, а блогер продолжила выкладывать посты в свой Instagram*.

Слезы ради денег


После того как трагедия прогремела во всех СМИ, количество подписчиков Екатерины Диденко увеличилось на 500 000. Она поддерживала интерес публики слезными речами о смерти мужа и о страхе, который ей пришлось пережить, увеличивая тем самым количество подписчиков и доходы от рекламодателей. Заработала на трагедии Екатерина и в передаче «Пусть говорят», рассказывая о своей нелегкой судьбе.

На волне хайпа


Екатерина Диденко (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)

Когда через четыре месяца интерес публики поугас, блогер заявила, что по желанию покойного мужа будет делать себе новую грудь. И начался многосерийный сериал про операцию, восстановление, впечатления и прочую воду, которую любят лить блогеры.

Через год после трагедии за историей с пластической операцией последовало заявление о новых отношениях Диденко с близким другом своего мужа. Показная любовь закончилась в обвинении молодого человека во всем и сразу.

«Я платила за него везде! Купила песню, которая мне не нужна, за огромные деньги! Дошло даже до того, что я выпрашивала у него секс! Он говорил, что девственник и не может вот так без брака. Вы представляете - ведь он мог развести меня еще и на брак!» – писала звезда интернета.

Женщина умерла на руках у мужа в сауне в Екатеринбурге
Женщина умерла на руках у мужа в сауне в Екатеринбурге

Теперь обеспеченная мать и жена


Екатерина Диденко и Влад Черных (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)

Спустя 2 года после трагедии Екатерина Диденко, получившая в сети прозвище «веселая вдова», купила квартиру в столичном жилкомплексе «Сердце столицы» с видом на «Москва-Сити». Помимо увеличения груди, девушка также внесла изменения в другие части своего тела, обратившись к услугам пластического хирурга.

В 2023 году Екатерина объявила о готовности выйти замуж. Избранником блогера стал начинающий актер Влад Черных. В июне 2024 года возлюбленные сыграли свадьбу, и не где-нибудь, а на Мальдивах. Сейчас Диденко продолжает заниматься блогингом, растит двоих детей от первого мужа и ожидает третьего ребенка в счастливом браке.

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#статьи
В Москве росгвардейцы поймали наркокурьера
03 марта 2025, 15:45

Фото: iStock/Rawf8

В Москве сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии задержали молодого человека, у которого при себе обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщили «Радио 1» в пресс-службе ведомства.
Во время патрулирования улицы Ленинская слобода экипаж Росгвардии заметил странного молодого человека, который, увидев сотрудников, испугался, и попытался уйти. Однако его быстро задержали для проверки документов.

«Задержанный для проверки документов 19-летний приезжий заметно нервничал и признался, что при себе имеет наркотики, которые собирался распространять через закладки», — говорится в сообщении.

У задержанного обнаружили и изъяли 82 свертка с эфедроном общим весом более 80 граммов. Наркокурьера передали полиции.

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#наркотики
#проверки
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ФСБ показала кадры с арсеналом убитого исламиста, планировавшего взрывы в московском метро
ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего взрывы в столичном метро
03 марта 2025, 11:53

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Кадры с оружием убитого исламиста показали сотрудники ФСБ. Уточняется, что мужчина собирался устроить взрыв в столичном метрополитене, а также в подмосковном еврейском религиозном учреждении.
На видео есть компоненты для бомбы, а также пистолет. Кроме того, силовики обнаружили переписку в телефоне, где неизвестные проинструктировали злоумышленника, как собрать бомбу.

По данным ведомства, после совершения преступлений мужчина собирался отправиться в Афганистан для вступления в ряды террористов.

Ранее ФСБ проинформировала о ликвидации гражданина РФ, являвшегося уроженцем одного из государств Центрально-Азиатского региона.

Перед этим стало известно о задержании подростка, связанного с телефонными мошенниками.

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#фсб
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#террористы
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#метро
#теракт
#москва
#новости
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ФСБ ликвидировала террориста, собиравшегося устроить взрывы в столичном метро
ФСБ: уничтожен террорист, планировавший взрывы в Москве и Подмосковье
03 марта 2025, 10:00

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ нейтрализовали террориста, готовившего взрывы в синагоге в Подмосковье и в столичном метро. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, россиянин был членом запрещенной в стране международной террористической организации (МТО).

«Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена», — говорится в сообщении.

Преступник успел провести разведку и приобрести составляющие для изготовления взрывного устройства. В его квартире обнаружили огнестрельное оружие, а также химические вещества и поражающие элементы для сборки СВУ.

После совершения серии терактов мужчина планировал уехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.

При задержании преступник начал стрелять и был нейтрализован ответным огнем. По факту подготовки к совершению теракта возбуждено уголовное дело.

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#фсб
#теракт
#мужчина
#афганистан
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Бастрыкин сообщил о завершении следствия по делу о теракте в «Крокусе»
Бастрыкин: завершились следственные действия по делу о теракте в «Крокус сити холле»
03 марта 2025, 06:18

Фото: iStock/Zolnierek

Следователи закончили расследование теракта в «Крокус сити холле» менее чем за год, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
«И здесь надо отдать должное профессионализму оперативных подразделений, следователей и криминалистов, которым удается установить причастных к таким преступлениям», — добавил он.
Вечером 22 марта 2024 года в Красногорске в концертном зале произошла трагедия, унесшая жизни 145 человек, включая шестерых детей, и оставившая более 500 пострадавших. К утру следующего дня в Брянской области задержали четверых исполнителей — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Позже под стражу отправили и их возможных сообщников.

Сейчас обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела. Бастрыкин добавил, что такие преступления, как теракт в «Крокусе» или убийство генерала Игоря Кириллова, тщательно планируются. Расследование второго дела еще идет.

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#расследование
#рф
#бастрыкин
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Изнасилования учительницы-педофила вскрылись ​через 30 лет после ​произошедшего
В Британии учительница совратила 13-летнего школьника и избежала тюрьмы через 30 лет
03 марта 2025, 05:08

Фото: iStock/Rawpixel

Житель Великобритании обвинил свою бывшую учительницу в неоднократных изнасилованиях, произошедших 30 лет назад. Учительница избежала тюрьмы, хотя насиловала 13-летнего мальчика. Теперь он стал мужчиной и рассказал о своей травме в подкасте Tortoise Media, используя псевдоним «Гарет».
Десять лет назад Гарет пытался обратиться в полицию, но свидетели отказались говорить о происходящем, а Боуэн все отрицала, и дело закрыли. Подтверждение его обвинением нашлось в 2023 году.

Салли-Энн Боуэн начала работать в школе Гарета в 1988 году, когда ему было 13, а ей — 27. Их дружба началась случайно: после того как друг Гарета украл порножурналы, мальчики спрятались в кафе, где сидела учительница, и она сделала странный комментарий о своем теле.

«Мои гениталии тоже так выглядят», — сказала она Гарету, подозвав его к себе и указывая на обнаженную модель.
На следующий день Гарет признался ей в любви, и она позвала его к себе домой, где вскоре начались их интимные встречи. Сначала он был в восторге от секса, но в более взрослом возрасте осознал, что это было насилие, а у Боуэн была склонность к педофилии.

В Перми окровавленный ребёнок в пижаме бежал по улице от разъярённого отчима, пытавшегося его утопить
В Перми окровавленный ребёнок в пижаме бежал по улице от разъярённого отчима, пытавшегося его утопить
Со временем странность происходящего стала заметна матери мальчика, поэтому Боуэн уволилась из школы, чтобы избежать внимания администрации и не сесть в тюрьму.

Гарет считает, что секс и то, как с ним вела себя Боуэн в постели, сломали ему жизнь: он бросил учебу в 15, стал бездомным в 16, ужасно разругавшись с семьей. Затем он долго не мог строить отношения с ровесницами. Что-то казалось ему неестественным, он чувствовал себя некомфортно во время интима.

В 2023 году расследование Агентства по регулированию сферы образования запретило Боуэн преподавать, выяснив, что она совращала и других учеников. Помимо Гарета были иные жертвы — женщина-совратительница разрушила не одну жизнь.

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#педофилия
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