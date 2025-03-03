«Выпрашивала у него секс»: новый любовник и пластические операции Екатерины Диденко. Как сейчас живет «веселая вдова»

Екатерина Диденко (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)
Всеми известная блогер Екатерина Диденко лишила жизни мужа и двоих друзей, а взамен получила 500 000 новых подписчиков. Уголовное дело возбуждалось правоохранителями, но Екатерина смогла выйти сухой из воды, а точнее, из дела о сухом льде. Как сейчас живет химик-технолог Диденко, любящая поразвлечься до смерти, читайте в материале «Радио 1».
Вечеринка с фокусами от фармацевта
Екатерина Диденко (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)
28 февраля 2020 года именинница Екатерина Диденко собрала гостей в банном клубе «Девятый вал». Гвоздем развлекательной программы должно было стать шоу с диоксидом углерода, более известным как сухой лёд. Дипломированный фармацевт-провизор с супругом сбросили в тёплый бассейн более 25 килограмм сухого льда.
Когда над поверхностью воды появились белые облака пара, присутствующие с восторгом начали прыгать в воду. 25-летние гости Наталья Монакова и Юрий Алферов из облака углекислого газа живыми не вышли. В больницу доставили пятерых человек, в том числе мужа Екатерины. Несмотря на усилия медиков, 32-летний Валентин Диденко умер.
СУ СКР по Москве завело уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. На допросе Екатерина рассказала следователям, что ничего не знала про сухой лед, якобы он был зрелищным подарком от мужа. Когда началось шоу, ее у бассейна не было, во всем виноват покойный муж. Дело закрыли, а блогер продолжила выкладывать посты в свой Instagram*.
Слезы ради денег
После того как трагедия прогремела во всех СМИ, количество подписчиков Екатерины Диденко увеличилось на 500 000. Она поддерживала интерес публики слезными речами о смерти мужа и о страхе, который ей пришлось пережить, увеличивая тем самым количество подписчиков и доходы от рекламодателей. Заработала на трагедии Екатерина и в передаче «Пусть говорят», рассказывая о своей нелегкой судьбе.
На волне хайпа
Екатерина Диденко (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)
Когда через четыре месяца интерес публики поугас, блогер заявила, что по желанию покойного мужа будет делать себе новую грудь. И начался многосерийный сериал про операцию, восстановление, впечатления и прочую воду, которую любят лить блогеры.
Через год после трагедии за историей с пластической операцией последовало заявление о новых отношениях Диденко с близким другом своего мужа. Показная любовь закончилась в обвинении молодого человека во всем и сразу.
«Я платила за него везде! Купила песню, которая мне не нужна, за огромные деньги! Дошло даже до того, что я выпрашивала у него секс! Он говорил, что девственник и не может вот так без брака. Вы представляете - ведь он мог развести меня еще и на брак!» – писала звезда интернета.
Женщина умерла на руках у мужа в сауне в Екатеринбурге
Теперь обеспеченная мать и жена
Екатерина Диденко и Влад Черных (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)
Спустя 2 года после трагедии Екатерина Диденко, получившая в сети прозвище «веселая вдова», купила квартиру в столичном жилкомплексе «Сердце столицы» с видом на «Москва-Сити». Помимо увеличения груди, девушка также внесла изменения в другие части своего тела, обратившись к услугам пластического хирурга.
В 2023 году Екатерина объявила о готовности выйти замуж. Избранником блогера стал начинающий актер Влад Черных. В июне 2024 года возлюбленные сыграли свадьбу, и не где-нибудь, а на Мальдивах. Сейчас Диденко продолжает заниматься блогингом, растит двоих детей от первого мужа и ожидает третьего ребенка в счастливом браке.
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