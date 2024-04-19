ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

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Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Об этом информирует телеканал ABC, ссылаясь на американского чиновника.
Отмечается, что источник не подтвердил, были ли объекты в Сирии и Ираке также целями ударов.
Вечером 13 апреля Иран запустил БПЛА и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране отметили, что атаковали только военные объекты, откуда был совершен удар по консульству.
Ранее сообщалось, что арабские делегации вышли из зала Совета Безопасности ООН после начала выступления постоянного представителя Израиля Гилад Эрдан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вечером 13 апреля Иран запустил БПЛА и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране отметили, что атаковали только военные объекты, откуда был совершен удар по консульству.
Ранее сообщалось, что арабские делегации вышли из зала Совета Безопасности ООН после начала выступления постоянного представителя Израиля Гилад Эрдан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак