Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

19 апреля 2024, 05:05
Фото: istock / bpawesome

Фото: istock / bpawesome

Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Об этом информирует телеканал ABC, ссылаясь на американского чиновника.
Отмечается, что источник не подтвердил, были ли объекты в Сирии и Ираке также целями ударов.

Вечером 13 апреля Иран запустил БПЛА и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране отметили, что атаковали только военные объекты, откуда был совершен удар по консульству.



Ранее сообщалось, что арабские делегации вышли из зала Совета Безопасности ООН после начала выступления постоянного представителя Израиля Гилад Эрдан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Bloomberg: Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров»

Экономист Федюкович рассказала, сколько продлятся санкции против РФ

Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера

#израиль
#военные
#бпла
#иран
#ракеты
#удар
Reuters: Иран приостановил полеты над некоторыми городами
19 апреля 2024, 05:32

Фото: istock / Dushlik

Иран приостановил полеты над рядом городов. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на иранское государственное СМИ.
«Полеты над городами Исфахан, Шираз и Тегеран приостановлены», — сообщает госагентство.
До этого сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана.

Вечером 13 апреля Иран запустил БПЛА и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране отметили, что атаковали только военные объекты, откуда был совершен удар по консульству.

Читайте также:

Bloomberg: Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров»

Экономист Федюкович рассказала, сколько продлятся санкции против РФ

Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера

#израиль
#военные
#бпла
#сми
#полеты
#иран
#ракеты
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки объявили в розыск
Подозреваемого в убийстве москвича на парковке азербайджанца объявили в розыск
19 апреля 2024, 01:32

Фото: istock / natasaadzic

Сотрудники правоохранительных органов объявили в федеральный розыск гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве жителя Москвы из-за места на парковке. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что Аббасов находился на территории Российской Федерации нелегально. Во время конфликта с 25-летним москвичом из-за парковки авто на тротуаре около подъезда жилого дома он нанес мужчине смертельное ножевое ранение.

«Он, вероятно, скрылся из Московского региона, объявлен в федеральный розыск», – сообщил изданию представитель правоохранительных органов.
В отношении Аббосова возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство».

Ранее сообщалось, что суд до июня арестовал взорвавшего машину Василия Прозорова украинского агента Владимира Головченко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Подмосковье ищут пропавшего 15-летнего подростка

Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее

На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера

#убийство
#уголовное розыск
#парковки
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В деле о теракте в «Крокусе» очевиден украинский след, заявил Краснов
Генпрокурор Краснов: украинский след в теракте в «Крокусе» очевиден
19 апреля 2024, 01:02

Фото: Фотобанк Московской области

В деле о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» очевиден украинский след. Сотрудники правоохранительных органов прилагают все усилия для установления организаторов преступления.
Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Каракасе на встрече с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру республики Ремихио Себальосом Ичасо, передает РИА Новости.

«Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — заявил Краснов.
Генпрокурор отметил, что теракт в «Крокусе» смог произойти из-за двойных стандартов в борьбе с преступностью.

Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. В результате теракта погибло 145 человек.

Читайте также:

В Подмосковье ищут пропавшего 15-летнего подростка

Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее

На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера

#теракт
#террористы
#человек
#здание
#сотрудники
#новости
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне избили мальчика с эпилепсией и бездомную собаку, защищая куриц
SHOT: под Калугой двое мужчин избили ребёнка и порезали собаку, защищая куриц
19 апреля 2024, 00:56

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Калужской области двое мужчин избили девятилетнего мальчика с эпилепсией и бездомного пса, который гулял около него. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным канала, жителям села Ворсино Боровского района показалось, что соседский ребенок натравил собаку на их куриц, после чего они решили жестоко наказать обоих. Сам мальчик уверяет, что наоборот пытался прогнать дворнягу с чужого двора.

Во время прогулки к ребенку пристал зверь: пёс ласковый, знает все село и дружит с детьми. Компанию заметили хозяева дома: пожилой отец и его 44-летний сын. Мужчины выбежали из дома, жестоко избили мальчика черенком от лопаты, и ударили несколько раз ногами по животу. Собаку изверги поерзали ножом.

Преступники отпустили ребёнка, только когда тот согласился на требование принести им 10 куриц.

Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Сейчас школьник плохо себя чувствует, его постоянно тошнит. Помимо прочего, ребёнок страдает от эпилепсии.

Как рассказала мать пострадавшего, по факту избиения возбудили уголовное дело, нападавших допросили и отпустили.

Читайте также:

В Подмосковье ищут пропавшего 15-летнего подростка

Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее

На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера

#ребёнок
#уголовное школьник
#мать
#отец
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Дагестана ответил Кадырову после жесткого задержания генерала из Чечни
Меликов призвал не давать почву для провокаций после инцидента на КПП «Герзель»
18 апреля 2024, 23:17

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент с руководителем ГУ МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым на КПП «Герзель». В своем Телеграм-канале он написал, что ситуация требует детального анализа.
«Я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями», — заявил чиновник.
Меликов выразил надежду, что глава Чечни Рамзан Кадыров не имел в виду дагестанских полицейских, когда говорил о «постыдной провокации».

Он также добавил, что произошедшее не должно давать поводов для провокаций. В заключении Медиков призвал участников процесса предоставить дело сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, 14 апреля глава МЧС Чечни был задержан на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане. Цакаев ехал по встречной полосе на черном внедорожнике, не стал реагировать на требование остановиться и попытался сбить сотрудников ДПС. По предварительной информации, министр мог находиться в состоянии опьянения.

Читайте также:

В Подмосковье ищут пропавшего 15-летнего подростка

Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее

На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера
#дело
#мчс
#дпс
#инцидент
#министр
#подмосковье
#рамзан кадыров
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье ищут пропавшего 15-летнего подростка
18 апреля 2024, 22:44

Фото: пресс-служба отряда «ЛизаАлерт»

В Московской области разыскивают пропавшего подростка, сообщили «Радио 1» в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
15-летний Еремин Кирилл Дмитриевич пропал в посёлке Малиновские луга Орехово-Зуевского городского округа. С 13 апреля его местонахождение неизвестно. Поиски ведутся в круглосуточном режиме.
«Мальчик, которого мы ищем, может оказаться где угодно. Нам очень важны и нужны свидетельства. Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые. Был одет в зелёный свитер, коричневые брюки, резиновые сапоги, на голове – тёмная кепка. С собой у Кирилла был синий велосипед», – сказали в пресс-службе.

Любую относящуюся к поискам мальчика информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700 54-52.

Читайте также:

Полиция и следователи заинтересовались подростковой бандой, терроризирующей Железнодорожный

В автомобиле азербайджанца, зарезавшего москвича, нашли оружие

Установлена личность подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
#подросток
#поиски
#орехово-зуево
#лиза алерт
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция и следователи заинтересовались подростковой бандой, терроризирующей Железнодорожный
18 апреля 2024, 21:53

​​Фото: Istockphoto / igor_kell

В балашихинском микрорайоне Железнодорожный группа подростков вымогала деньги у школьника, а потом избила его родителей. Как выяснило РИА Новости, банда вымогателей действует уже несколько лет, держа в страхе местных жителей.
По данным агентства, вечером 6 апреля Виктору пришло голосовое сообщение от 14-летнего сына. Мальчик просил прислать деньги, иначе его побьют. При этом он скинул геолокацию: улица Поликахина в Железнодорожном. Родители отправились туда. Приехав на место, они увидели сына в окружении нескольких подростков.
«От сына и его друзей требовали 2 тыс. рублей в течение получаса, иначе их фотографию выложат в какой-то подростковый чат. Кому-то из детей родные перевели 500 рублей, и двоих из компании отпустили, один сбежал. Остались наш ребёнок, его друг и четыре девочки», – рассказала РИА Новости мать школьника Ольга.
К супругам подошёл молодой человек и представился Майором. Он общался агрессивно, но в вымогательстве денег не сознавался. Подошли ещё около 20 подростков и стали угрожать убийством.

Ольга стала их фотографировать и грозить обращением в полицию. Тогда подростки жестоко избили взрослых и разбежались. Семья написала заявление о вымогательстве и избиении.

Нападавших быстро нашли по сделанным фото. Как оказалось, уже несколько лет они состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
«Полицейские объяснили, что на группировку в разное время поступало не менее 20 жалоб, но многие из страха забирали заявления. Среди детей ходят слухи, что у некоторых подростков – влиятельные родственники в полиции», – рассказала Ольга.
Предполагаемых вымогателей вместе с родителями вызвали на допрос. Подростки заявили следователю, что друг друга почти не знают. Из доказательств у силовиков были только две видеозаписи драки, зафиксированной камерами видеонаблюдения с соседних зданий. Поэтому банде могли вменить только побои, что грозит лишь административной статьёй.

Однако после избиения Ольги и её мужа возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
«Обвиняемые уже сознались в преступлении, но не выдают тех, кто остался «за кадром». Расследование ведётся как по делу о вымогательства, так и по статье о хулиганстве», – пояснила Ольга.
После того, как история получила огласку, другие пострадавшие от подростковой банды тоже начали подавать заявления в полицию, так что в деле могут появятся новые эпизоды и фигуранты.

Читайте также:

Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал её

На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера

В Британии девушка выпила воды и умерла
#подростки
#дети
#избиение
#вымогательство
#преступление
#ск рф
#полиция
#родители
#московская область
#подмосковье
#балашиха
#железнодорожный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее
В Ленобласти мужчина изнасиловал медсестру ПНИ, а потом запугал ее
18 апреля 2024, 20:44

Фото: iStock/Dzurag

В Ленинградской области местный житель в возрасте 24 лет был задержан по подозрению в изнасиловании 49-летней медсестры психоневрологического интерната (ПНИ), пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, преступление произошло в деревне Ахматова Гора. Пострадавшая вышла вечером на прогулку со своей собакой, когда на нее напал задержанный. Мужчина насиловал медсестру всю ночь, а перед уходом запугал ее и уговорил не обращаться в полицию.

Женщина обратилась к силовикам с сообщением о произошедшем только через несколько дней после инцидента. Подозреваемого поймали. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

На Украине врач изнасиловал сотни пациентов, усыпляя их и снимая все на видео

«Преследовал и показывал половой орган»: Подмосковный полицейский изнасиловал подростка

Житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа
#преступление
#дело
#окно
#уголовное дело
#ночь
#женщина
#видео
#врач
#мужчина
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера
На съемочную группу «Известий» напали в доме любовницы миллиардера Хауба
18 апреля 2024, 20:05

Фото: istockphoto/Chalabala

В ходе выполнения редакционного задания съемочная группа издания «Известия» столкнулась с нападением в доме, принадлежащем Веронике Ермиловой, которую называют любовницей немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации издания, журналисты прибыли для проведения съемки, когда из квартиры Ермиловой вышел мужчина и начал себя агрессивно вести.

Он обвинил журналистов в незаконном проникновении и начал нападать на них, пытаясь захватить и повредить съемочное оборудование. При этом нападавший утверждал, что не знает ничего о миллиардере.

В результате инцидента съемочное оборудование было сломано, а на место происшествия вызвали полицию.

Читайте также:

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом

На призера чемпионата России по фигурному катанию напали в метро с ножом

В Петербурге последователи банды треш-блогеров напали на двух человек
#квартиры
#журналисты
#оборудование
#мужчина
#происшествия
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф