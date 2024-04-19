Стала известна цель атаки Израиля на территории Ирана

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Объектом израильских ударов по Ирану была база Военно-воздушных сил неподалёку от города Исфахан в центральном районе Исламской Республики. Эта атака стала первым ответом на удары Ирана в ночь на 14 апреля.
Взрывы были слышны в районе 8-й базы ВВС армии Ирана, передаёт издание The New York Times со ссылкой на трёх иранских чиновников. Отмечается, что иранские гражданские самолёты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан. Представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан сообщил, что ракеты во время атаки не использовались, а иранские средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов.
По сообщениям местных источников, взрывы также были слышны неподалёку от гражданского аэропорта Исфахана. Вместе с тем, ядерные объекты Ирана в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.
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Александр Бойцов