Израиль определился с ответом на атаку Ирана

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Армия обороны Израиля определилась, каким способом ответит на недавнюю атаку Ирана. Об этом пишет местное издание The Jerusalem Post, ссылаясь на неназванные источники.
В публикации указано, что израильское руководство уже приняло решение об ударе по Исламской Республике и ее союзникам. Но, как утверждает источник, сроки ответного удара пока не определены.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по дипломатическому представительству Исламской Республики в Сирии, который произошел 1 апреля. Атака длилась 5 часов, и за это время Тегеран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников и 150 баллистических и крылатых ракет.
Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совбез ООН должен предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — отмечают в статье.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по дипломатическому представительству Исламской Республики в Сирии, который произошел 1 апреля. Атака длилась 5 часов, и за это время Тегеран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников и 150 баллистических и крылатых ракет.
Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совбез ООН должен предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак