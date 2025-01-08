JP: Израиль должен быть готов к войне с Турцией

Фото: iStock/Ruma Aktar
Израиль должен быть готов к войне с Турцией из-за стремления страны восстановить Османскую империю. Об этом пишут в Jerusalem Post.
«Оценка комитета прозвучала на фоне все более агрессивной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе, которую некоторые аналитики считают противоречащей интересам Израиля», — говорится в сообщении издания со ссылкой на отчет комитета Нагеля.
В докладе указывают на то, что риски обоснованы объединением сирийских фракций. Нестабильность в регионе создадут поддерживаемые Турцией силы, которые выступят в качестве посредников. Соответствующий документ был направлен премьер-министру, министру обороны и министру финансов Израиля.
В докладе рекомендуют увеличить оборонный бюджет страны до четырех миллиардов долларов. К тому же предлагается улучшить оборону территории вдоль долины реки Иордан.
Читайте также:
Hürriyet: новые власти Сирии потребовали от РПК* сложить оружие
В украинской Раде отрегулируют условия пребывания ВС за рубежом в военное время
Стали известны планы НАТО в Балтийском море
Иван Мусатов