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JP: Израиль должен быть готов к войне с Турцией

Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Израиль должен быть готов к войне с Турцией из-за стремления страны восстановить Османскую империю. Об этом пишут в Jerusalem Post.
«Оценка комитета прозвучала на фоне все более агрессивной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе, которую некоторые аналитики считают противоречащей интересам Израиля», — говорится в сообщении издания со ссылкой на отчет комитета Нагеля.

В докладе указывают на то, что риски обоснованы объединением сирийских фракций. Нестабильность в регионе создадут поддерживаемые Турцией силы, которые выступят в качестве посредников. Соответствующий документ был направлен премьер-министру, министру обороны и министру финансов Израиля.



В докладе рекомендуют увеличить оборонный бюджет страны до четырех миллиардов долларов. К тому же предлагается улучшить оборону территории вдоль долины реки Иордан.

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#турция
#израиль
#сирия
#война
США направят Эстонии конфискованных активов на сумму в 50 млн долларов
08 января 2025, 00:58

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Министерство юстиции США передаст Эстонии 50 миллионов долларов в виде конфискованных активов за помощь в расследовании дела об отмывании средств датским банком Danske Bank. Соответствующее заявление опубликовано ведомством.
Эстонская сторона обязалась направить средства на противодействие финансовым и трансграничным преступлениям. Также власти страны пообещали приложить усилия для возвращения других похищенных активов.

Банк Danske Bank признал свою вину в сговоре с клиентами эстонского отделения. Организация помогла обмануть американские банки и надзорные органы, а также предоставила доступ к финансовой системе США. Общая сумма конфискации составила 2,06 миллиардов долларов.

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#страны
#эстония
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В украинской Раде отрегулируют условия пребывания ВС за рубежом в военное время
08 января 2025, 00:05

Фото: iStock/Michele Ursi

В Верховной Раде Украины хотят отрегулировать условия пребывания вооруженных сил за рубежом в военное время. Соответствующая инициатива зарегистрирована и размещена на сайте парламента страны.
«Встал вопрос по усовершенствованию механизмов направления и пребывания военнослужащих как самостоятельно, так и в составе подразделений на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения и ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщается в пояснительной записке законопроекта.

Данная инициатива направлена на то, что украинские солдаты смогут находиться на территории других стран в целях обучения в период военного времени. При этом решение о направлении военных за рубеж принимает Владимир Зеленский.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#верховная рада
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Илона Маска считают президентом в США
Daily Beast: биограф Маска Абрамсон считает его опасным
07 января 2025, 22:36

Илон Маск (Фото РИА Новости/Анатолий Медведь)

Психика американского миллиардера Илона Маска все слабее, и он все более опасен для США, заявил биограф создателя соцсети X Сет Абрамсон. Его цитирует издание Daily Beast.
«Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в Сети на протяжении последних двух лет. Учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьезно болен», — говорится в материале.
Абрамсон считает, что предполагаемые им психические проблемы бизнесмена угрожают американцам, поскольку Маск влиятелен в политике и экономике. Биограф прямо именует предпринимателя американским президентом, поскольку тот влияет на республиканца Дональда Трампа.

Абрамсон убежден, что демократы, пока они у власти, должны принять меры, защитив США от последствий «правления» миллиардера. Кроме того, страна должна порвать все контракты с Маском, а также возбудить на него дела об угрозе нацбезопасности. Продвигаемый бизнесменом Департамент эффективности должен быть заблокирован, резюмировал Абрамсон.

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#мир
#сша
#илон маск
#опасность
#здоровье
#наркотики
#новости
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Стали известны планы НАТО в Балтийском море
Yle: НАТО отправит в Балтийское море около 10 кораблей охранять инфраструктуру
07 января 2025, 18:03

Фото: istockphoto/Dikuch

Примерно десять кораблей в Балтийское море направит альянс НАТО, чтобы охранять подводную инфраструктуру, передает издание Yle.
«НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений. <…> В общей сложности их (кораблей. — прим. ред.) будет около десяти. Они останутся в море до апреля»,— сказано в публикации.

По данным журналистов, суда станут прибывать уже в конце недели. Расположены они будут, к примеру, близ телекоммуникационных, а также энергетических кабелей.

Таким образом, корабли будут играть роль сдерживающего фактора, резюмировали авторы.

Перед этим стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте дал обещание рассмотреть инициативу о военных патрулях в Балтике.

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#мир
#нато
#корабль
#море
#охрана
#новости
#судно
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В Госдуме оценили отказ от бакалавриата
Володин: в Госдуме поддерживают отмену бакалавриата с 1 сентября 2026 года
07 января 2025, 15:27

Фото: istockphoto/Deagreez

Госдума поддержит Минобрнауки по вопросу перехода от бакалавриата к базовому высшему образованию с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — приводятся его слова на сайте ГД.
Ранее о переходе университетов к новому уровню образования рассказал депутат Госдумы Александр Мажуга. Парламентарий отмечал, что соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Известно, что нынешние студенты смогут не беспокоиться за свою программу и «спокойно» завершат ее.

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#мир
#россия
#госдума
#вячеслав володин
#образование
#новости
#вузы
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Лукашенко оценил опасность втягивания Белоруссии в войну
Лукашенко заявил, что если Белоруссию втянут в войну, она может не выдержать
07 января 2025, 14:33

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, то она, возможно, не выдержит как государство. Об этом сообщает агентство «Белта».
По его словам, стране необходимо выстоять. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии следует приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается на сегодняшний день.

«Недавно Зеленский будто намекал, что скоро у нас будет, как на Украине. Я подумал и думаю: "Не дай Бог"», — добавил президент.

Лукашенко также сравнил украинскую демократию и белорусскую диктатуру. Последняя, по его мнению, лучше.

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#президент
#зеленский
#лукашенко
#белоруссия
#украина
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На Украине раскрыли главную цель интервью Зеленского американскому журналисту
Дубинский: Зеленский своим интервью Фридману хотел улучшить имидж на Западе
07 января 2025, 14:16

Владимир Зеленский

В интервью американскому журналисту Лексу Фридману украинский лидер Владимир Зеленский хотел понравиться американцам. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
По словам парламентария, Зеленский пытается «перебить тот негатив, которым окружен имидж Зеленского после троллинга Маска и Трампа-младшего». Дубинский обратил внимание на то, что предводитель киевского режима в интервью журналисту пытался казаться «своим парнем», что демонстрирует явное желание Зеленского «понравиться» американской аудитории.

Депутат также раскритиковал поведение Зеленского во время интервью.

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#украина
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#депутат
#зеленский
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«Я вам обещаю»: Лукашенко высказался о своей власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко хочет тихо передать власть новому поколению
07 января 2025, 13:42

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о своей готовности сделать все для тихой передачи власти новому поколению. Его слова приводит Белта.
«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», — сказал Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что к власти необходимо готовить молодежь, чтобы молодое поколение ценило родину. Глава республики добавил, что процесс смены власти всегда является болезненным.

«…Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите», — добавил политик.
Выборы в Белоруссии пройдут в воскресенье, 26 января. Перед этим стало известно, что Лукашенко предложил Словакии.

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#мир
#белоруссия
#александр лукашенко
#власть
#президент
#новости
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В офисе Зеленского рассказали, как Украина хочет вступить в НАТО
Офис Зеленского: Украина хочет вступить в НАТО по принципу Западной Германии
07 января 2025, 09:19

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина готова вступить в НАТО по аналогии с моделью Западной Германии. Об этом в интервью агентству «Укринформ» сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
По его словам, в таком случае власти Киева не будут контролировать всю территорию, которую Украина считает своей. Лещенко пояснил, что гарантии Североатлантического альянса будут действовать только на тех землях, которые находятся под контролем киевского режима.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вступление Украины в НАТО необходимо и неизбежно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#энтони блинкен
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