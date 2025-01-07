Стали известны планы НАТО в Балтийском море

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Примерно десять кораблей в Балтийское море направит альянс НАТО, чтобы охранять подводную инфраструктуру, передает издание Yle.
«НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений. <…> В общей сложности их (кораблей. — прим. ред.) будет около десяти. Они останутся в море до апреля»,— сказано в публикации.
По данным журналистов, суда станут прибывать уже в конце недели. Расположены они будут, к примеру, близ телекоммуникационных, а также энергетических кабелей.
Таким образом, корабли будут играть роль сдерживающего фактора, резюмировали авторы.
Перед этим стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте дал обещание рассмотреть инициативу о военных патрулях в Балтике.
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Никита Кротов